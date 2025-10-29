Veterinario español abandona todo para ayudar a la fauna silvestre en Costa Rica: ‘Este país me sacó de mis peores demonios’

Un veterinario español compartió la emotiva experiencia que ha vivido durante el último año, desde que decidió dejar su país natal para establecerse en Costa Rica con una noble misión.

El profesional, conocido en redes sociales como Vetexsal, relató en un video publicado en TikTok que lo abandonó todo para vivir el “pura vida”, una expresión que antes consideraba un mito, pero que tras su llegada al país descubrió como un auténtico estilo de vida.

“Lo dejé todo, familia, amigos, el proyecto de vida que tenía (...). Costa Rica hace un tiempo me sacó de mis peores demonios”, afirmó.

Su propósito al instalarse en Costa Rica fue ayudar a la fauna local, tanto silvestre como doméstica.

“Dedicarse a la veterinaria no es solo perros y gatos (...) es ayudar a las poblaciones, a la conservación y a restablecer ecosistemas”, agregó el profesional.

Vetexsal comentó que en Costa Rica ha trabajado junto a expertos de diversas áreas, como biología y agronomía. Además, confesó que ha aprendido a surfear y a contemplar la vida desde una nueva perspectiva.

“El pura vida es un estilo y eso a mí me ha enamorado (...). He vivido momentos muy difíciles, pero gracias a la gente y al espíritu y la energía que desprenden, Costa Rica me ha salvado”, concluyó.

El video del veterinario está acompañado de imágenes de la fauna silvestre que ha atendido, desde búhos hasta tortugas y monos.

En la sección de comentarios, numerosos costarricenses agradecieron al español por su labor y destacaron que todo extranjero que llegue al país con el propósito de ayudar siempre será bienvenido.

1 año, es el tiempo que ha pasado desde que me fui de Espña, que dejé todo lo construido allí para empezar algo aquí. Costa Rica me salvó en mi peor momento, y desde entonces le guardo mucho cariño a este país y a su gente! No es fácil dejar atras, familia, amigos y toda la seguridad que tienes y empezar solo como inmigrante en un sitio tan alejado de tu casa. Pero la recompensa es infinita; gente increíble, momentos únicos, animales fascinantes, y un sinfín de etc. A nivel veterinario, otra cosa, otro mundo; mucho que hacer y mucho hecho. Solo puedo decir gracias, gracias a todos los que creen en mi y me siguen y me apoyan, gracias a los que me han puesto piedras en el camino, porque me han hecho más sabio y mas fuerte. Gracias a los contratiempos, a las facilidades. Gracias a la vida por haberme hecho estudiar veterinaria y aun que dificilísimo, ser la mejor profesión del mundo 😍🥰 1 año de experiencias, 1 año en un país nuevo, 1 año luchando por mis sueños 🤗

