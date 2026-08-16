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Verónica Castro disfruta entre el público durante concierto de su hijo Cristian Castro: vea el emotivo momento

La actriz acompañó a su hijo durante uno de sus conciertos y fue captada mientras seguía la interpretación desde el público

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Por Jailine González Gómez
Verónica Castro disfrutó desde el público mientras Cristian Castro interpretaba “No podrás” durante uno de sus conciertos.
Verónica Castro disfrutó desde el público mientras Cristian Castro interpretaba “No podrás” durante uno de sus conciertos. (El Universal/Captura de redes sociales)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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