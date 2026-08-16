Verónica Castro disfruta entre el público durante concierto de su hijo Cristian Castro: vea el emotivo momento

Verónica Castro disfrutó desde el público mientras Cristian Castro interpretaba “No podrás” durante uno de sus conciertos.

Verónica Castro estuvo presente en uno de los conciertos de su hijo Cristian Castro en el Auditorio Nacional y fue captada disfrutando desde el público mientras el cantante interpretaba su éxito No podrás.

La actriz y conductora siguió la presentación desde primera fila. En el video se observa a Castro atenta a la interpretación de su hijo y disfrutando de la canción durante el espectáculo.

La presencia de Verónica Castro ocurrió durante la reciente serie de conciertos que Cristian Castro ofreció en el Auditorio Nacional de México. El recinto programó cuatro presentaciones del cantante para los días 10, 11, 14 y 15 de agosto de 2026.

Durante uno de estos conciertos, madre e hijo también compartieron otro momento frente a los asistentes. Cristian Castro se dirigió a Verónica desde el escenario y reconoció públicamente el papel que ha tenido en su vida.

El intérprete le agradeció el amor, el esfuerzo y la educación que recibió de ella. Además, le dedicó una canción ante el público.

Verónica Castro recibió una ovación de los asistentes cuando fue reconocida entre el público.