Verónica Bastos protagoniza inesperado momento durante programa en vivo de ‘La mesa caliente’

Verónica Bastos, recibió una llamada de su madre en pleno set, lo que provocó risas entre sus compañeras.

El programa La mesa caliente de Telemundo, espacio donde figura la periodista y presentadora costarricense Verónica Bastos, tuvo una invitada inesperada.

Bastos protagonizó el singular momento, ya que recibió una llamada de su madre en medio del programa en vivo. Cuando sonó su teléfono, dijo a la audiencia: “Mi mamá me está llamando, ¿qué hacemos? ¿Le contestamos?”.

Al atender la llamada, reacciono como cualquier otro costarricense lo haría: “Ma, mami, mi amor, estoy al aire, en vivo en La mesa caliente. Son las 3 p. m.”.

Mientras las risas en el set eran inevitables, todas sus compañeras esperaban la respuesta de su madre, quien expresó: “¡Ay! ¿Cómo que está trabajando?”.

Bastos le contestó que, efectivamente, su hija trabaja y que pronto le devolvería la llamada, no sin antes preguntarle si estaba bien. “Perfecta, mi amor”, contestó la señora. Bastos también le pidió que le “mandara un beso” a todos los Estados Unidos.

Su respuesta fue una que se esperaría de una madre costarricense: “Las quiero a todas, me la cuidan”, finalizó.

Bastos cuenta con más de 20 años de experiencia en la pantalla chica. Ha sido parte de populares programas de espectáculos internacionales como La oreja y Con todo, en Televisa, y El gordo y la flaca y Despierta América, en Univisión.