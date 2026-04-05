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Verónica Bastos protagoniza inesperado momento durante programa en vivo de ‘La mesa caliente’

La costarricense se encontraba junto a sus compañeras, quienes tomaron con gracia la situación

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Por Fiorella Montoya
Verónica Bastos, recibió una llamada de su madre en pleno set, lo que provocó risas entre sus compañeras.
Verónica Bastos, recibió una llamada de su madre en pleno set, lo que provocó risas entre sus compañeras. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Verónica BastosLa mesa caliente
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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