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Valeria Rees y Kurt Werner mostraron el paso de su embarazo y terminaron con una gran revelación

La recordada Miss Costa Rica 2021 publicó un emocionante video en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
Valeria Rees
Valeria Rees y Kurt Werner tienen un año de matrimonio. (Instagram)







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Valeria ReesKurt Werner
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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