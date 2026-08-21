Valeria Rees y Kurt Werner mostraron el paso de su embarazo y terminaron con una gran revelación

Valeria Rees y Kurt Werner compartieron una de las noticias más esperadas de su embarazo: la pareja reveló que espera una niña mediante un emotivo video que resume algunos de los momentos que han vivido desde que descubrieron que se convertirían en padres.

En el video, la pareja aparece inicialmente sentada en un sillón, frente a un pastel y con dos copas en las manos. El momento estaba preparado para revelar el sexo del bebé: el color rosado representaría a una niña y el celeste, a un niño.

Antes de llegar a ese instante, el clip hace un recorrido por el embarazo de la pareja. Se muestra desde el momento en que Rees y Werner descubrieron que la prueba había dado positivo, así como los primeros ultrasonidos y las reacciones de sus familiares y seres queridos al recibir la noticia.

También se observa el crecimiento del abdomen de la modelo conforme avanzan los meses y distintos momentos que la pareja ha compartido durante esta etapa.

Finalmente, el video regresa a la escena del pastel. Rees y Werner introducen las copas y revelan que esperan una niña.

La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones para la pareja. Entre los mensajes también hubo quienes, con entusiasmo, ya imaginaron un futuro en los concursos de belleza y le colocaron a la bebé el título de futura “reina”.

Rees, quien fue Miss Costa Rica 2021, asistió el pasado 5 de junio como invitada especial a la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026.

Durante la transmisión, la modelo protagonizó una de las sorpresas de la noche al desfilar por la entrada del Centro de convenciones y lucir orgullosamente su embarazo.

La exreina de belleza está casada con el empresario Kurt Werner desde agosto del 2025.