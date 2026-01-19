Viva

Valentino Garavani: imágenes de una historia de lujos, glamour y alta costura

El artista italiano falleció este lunes 19 de enero, a los 93 años

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Valentino Garavani
La actriz italiana Sophia Loren, ícono del cine internacional, fue una de las musas del diseñador Valentino. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ValentinoValentino Garavani
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.