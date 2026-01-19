Valentino Garavani: imágenes de una historia de lujos, glamour y alta costura

El diseñador Valentino Garavani se convirtió en uno de los nombres más emblemáticos de la alta costura italiana y del mundo. El artista, reconocido por su elegancia intemporal y su inconfundible rojo Valentino, falleció este lunes 19 de enero dejado una estela artística difícil de borrar.
A lo largo de 60 años de carrera, Valentino vistió a reinas, primeras damas, actrices y modelos de todas las generaciones. Su trabajo no solo reflejó lujo y sofisticación, sino también una profunda comprensión del glamur clásico que, en cada diseño, resumió una visión muy personal de la belleza femenina.
Grandes luminarias de las artes y la sociedad, como la princesa Diana de Gales, la exprimera dama estadounidense Jacky Kennedy y actrices de la talla de Anne Hathaway, fueron musas y modelos de sus creaciones.
Con sus vestidos, Valentino destacó en alfombras rojas y bodas reales, y a través de las famosas que modelaron sus diseños se pudo apreciar la diversidad de estilos que el modisto supo interpretar.
De esta manera, el trabajo de Valentino ayudó a construir la imagen de muchas estrellas, consolidando así una alianza duradera entre la alta costura y el mundo del espectáculo.