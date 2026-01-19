Valentino Garavani: imágenes de una historia de lujos, glamour y alta costura

La actriz italiana Sophia Loren, ícono del cine internacional, fue una de las musas del diseñador Valentino.

El diseñador Valentino Garavani se convirtió en uno de los nombres más emblemáticos de la alta costura italiana y del mundo. El artista, reconocido por su elegancia intemporal y su inconfundible rojo Valentino, falleció este lunes 19 de enero dejado una estela artística difícil de borrar.

A lo largo de 60 años de carrera, Valentino vistió a reinas, primeras damas, actrices y modelos de todas las generaciones. Su trabajo no solo reflejó lujo y sofisticación, sino también una profunda comprensión del glamur clásico que, en cada diseño, resumió una visión muy personal de la belleza femenina.

Grandes luminarias de las artes y la sociedad, como la princesa Diana de Gales, la exprimera dama estadounidense Jacky Kennedy y actrices de la talla de Anne Hathaway, fueron musas y modelos de sus creaciones.

Desde la década de los años 60, hasta su muerte, el también diseñador Giancarlo Giammetti fue pareja, socio y confidente de Valentino. (AFP)

Con sus vestidos, Valentino destacó en alfombras rojas y bodas reales, y a través de las famosas que modelaron sus diseños se pudo apreciar la diversidad de estilos que el modisto supo interpretar.

De esta manera, el trabajo de Valentino ayudó a construir la imagen de muchas estrellas, consolidando así una alianza duradera entre la alta costura y el mundo del espectáculo.

Valentino fue gran amigo de las estrellas del cine, quienes lucieron fascinadas sus diseños. A la actriz Anne Hathaway lo unía un profundo cariño. (AFP)

En esta foto se aprecia parte de la historia de la moda internacional de las últimas décadas: la editora de 'Vogue', Anna Wintour, junto a Valentino durante uno de los desfiles del Fashion Week Nueva York, en el 2011. (AFP)

No solo vistió a mujeres, los diseños de Valentino también engalanaron a músicos como Elton John, gran amigo personal del diseñador. (AFP)

Valentino saludando a su público después de la presentación de su colección 'ready-to-wear', de la primavera-verano 2004, en París. (AFP)