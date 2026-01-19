Viva

Murió Valentino Garavani, uno de los grandes maestros del diseño y la moda del mundo

El artista tenía 93 años. Falleció en su casa de Roma, Italia

Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Valentino Garavani
Valentino Garavani tenía 93 años de edad. (AFP)







Valentino Garavanimuerte
