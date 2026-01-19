Murió Valentino Garavani, uno de los grandes maestros del diseño y la moda del mundo

Medios internacionales confirmaron la muerte del diseñador Valentino Garavani, uno de los grandes maestros de la moda mundial.

El artista falleció a los 93 años, según informaron El Mundo y El País de España, así como CNN.

Garavani murió en su residencia en Roma, Italia, acompañado de sus seres queridos.

Valentino Garavani, una historia de moda

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

De acuerdo con El Mundo el cuerpo de Valentino será velado en capilla ardiente en los cuarteles generales de su empresa Valentino, en Piazza Mignanelli, en la capital italiana, este miércoles 21 y jueves 22 de enero.

El funeral se realizará el viernes 23 en la Basílica Santa María degli Angeli e dei Martiri en la Piazza della Repubblica.