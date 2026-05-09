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Vadhir Derbez fue acusado por presunto abuso en contra de una joven: esto dice el artista

El actor, hijo del famoso Eugenio Derbez, vive en Estados Unidos. La acusación se presentó en México

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Por Jessica Rojas Ch.
Vadhir Derbez es uno de los cuatro hijos del mexicano Eugenio Derbez. Como su padre, forjó una carrera en la actuación. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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