Vadhir Derbez fue acusado por presunto abuso en contra de una joven: esto dice el artista

Vadhir Derbez es uno de los cuatro hijos del mexicano Eugenio Derbez. Como su padre, forjó una carrera en la actuación.

El actor mexicano Vadhir Derbez, hijo del también famoso artista Eugenio Derbez, fue acusado por presunto abuso sexual en contra de una joven en México, según publicaron medios internacionales como Univision, ¡Hola! e Infobae.

El intérprete, de 35 años y reconocido por su trabajo en series como Vecinos y películas como How to Be a Latin Lover y Exorcismo en el séptimo día, fue señalado por una modelo estadounidense de 19 años, quien afirma que fue víctima de una presunta violación por parte del artista. La denuncia se interpuso en Ciudad de México el 2 de abril, ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la capital azteca.

El documento de la acusación indica que la modelo fue contratada para la grabación de un video musical de Derbez, que se realizó entre el 3 de marzo y el 2 de abril de este 2026.

Vadhir y su hermano José Eduardo acompañan constantemente a su padre Eugenio Derbez en producciones para televisión. (Archivo)

La mujer afirmó que uno de los días de grabación, Derbez entró al camerino y, al verla sentada en el suelo, la tomó de la mano y la llevó a su propio camerino. Ahí, el mexicano le habría dado un beso y realizó contacto físico sin consentimiento.

Derbez negó los señalamientos y afirmó que cuenta con pruebas de video que demuestran que la acusación no tiene fundamentos. Agregó que, por el momento, se quedará en Estados Unidos pese a que tiene compromisos laborales en su país natal, ya que considera que es lo mejor para el proceso de investigación.

Además, aseguró que en los últimos días ha sufrido de “psicosis” por el tema de la acusación y que ya no confía ni en sus colaboradores más cercanos.

De acuerdo con ¡Hola!, los abogados de Derbez manifestaron que se enteraron de la denuncia por “medios no oficiales”; esto porque, supuestamente, el artista habría sido víctima de extorsión por parte de una persona que lo amenazó con presentar una demanda por abuso sexual si no le pagaba una alta suma de dinero.