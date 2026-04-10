Uno de los periodistas más ecuánimes de Teletica se enojó en vivo como nunca lo hace: vea su descargo

En Teletica, este periodista destaca por su ecuanimidad, siempre lejos no solo de la polémica sino en general de los debates. Sin embargo, hace poco mostró una faceta poco vista y expresó su molestia en vivo como nunca lo hace.

Quien conoce de su carrera, sabe que si algo caracteriza a Luis Enrique Bolaños es su perfil sobrio y bajo. Por eso, causó genuina sorpresa verlo manifestar su enojo durante un programa de TD Más.

Luis Enrique Bolaños, periodista de Teletica, destaca por sus reportajes históricos del fútbol. (Archivo)

Él mismo reconoció que su intervención era inusual y que probablemente causaría revuelo. No obstante, no tuvo tapujos para hacer un fuerte descargo contra la afición de la Liga Deportiva Alajuelense.

Bolaños, quien es confesamente manudo, criticó el conformismo que, según su criterio, impera en gran parte de la afición rojinegra. Su crítica se dio en el marco del reciente empate de la Liga ante Guadalupe, el colero del torneo, que dejó al equipo alajuelense fuera de zona de clasificación.

Según el periodista, a pesar de sus colores, está más de acuerdo con el comportamiento que percibe en los morados, en cuanto a exigencia se trata.

“En Saprissa ha pasado año y medio sin ganar campeonatos y la gente está brava. La gente va al estadio y apoya y todo, pero hay un nivel de exigencia. Nosotros —y digo ‘nosotros’ porque yo soy liguista— a veces somos demasiado enamorados de ciertas cosas y en los equipos grandes eso no debe pasar", comentó ante la sorpresa de Gustavo López.

El enojo de Luis Enrique Bolaños con la afición de Alajuelense ¡De manudo a manudo! pic.twitter.com/bnzixLrBSX — TD Más (@tdmascrc) April 8, 2026

Además, recalcó que es “más alajuelense que comerse un mango a la salida del almacén Llobet”, pero que en definitiva no comparte algunos aspectos de la afición manuda, por lo que hizo un fuerte llamado.

“No estoy llamando a que la gente queme el estadio, pero estoy llamando a que también se hagan sentir un poco. La gente salió del estadio (tras el partido contra Guadalupe) diciendo: ‘Sí nos va a alcanzar. Hágame ahí la videoteca de cuando entremos de cuartos y seamos campeones’”, dijo con vehemencia.

“Y a veces con antecedentes que yo digo, con todo el respeto para la honorable institución, ¿cuándo la Liga ha entrado de cuarto y ha sido campeón? Nunca. Entonces yo no sé en qué se basan para esperar que pase un acontecimiento que no ha sucedido nunca. Cuando la Liga ha sido campeón, es porque ha entrado de primero", concluyó Bolaños.