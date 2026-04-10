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Uno de los periodistas más ecuánimes de Teletica se enojó en vivo como nunca lo hace: vea su descargo

El comunicador sorprendió al mostrar una faceta poco vista de su personalidad

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Por Juan Pablo Sanabria

En Teletica, este periodista destaca por su ecuanimidad, siempre lejos no solo de la polémica sino en general de los debates. Sin embargo, hace poco mostró una faceta poco vista y expresó su molestia en vivo como nunca lo hace.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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