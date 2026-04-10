Jorge Martínez sorprende al anunciar que dará el paso en Teletica que tanto le pedían

Jorge Martínez está entregado a sus labores como director de Teletica Deportes y como el eje central de muchas transmisiones de fútbol en el canal FUTV. Sin embargo, hay algunas de sus facetas que han quedado escondidas.

Ahora, después de varios años sin hacerlo, por fin encontró una oportunidad en la televisora de La Sabana para dar rienda suelta a una de sus pasiones que, además, el público venía exigiéndole.

Este jueves 9 de abril, Martínez sorprendió al anunciar que volverá a un programa dedicado al baloncesto. Según informó, muy pronto, él y su colega Eduardo Castillo reactivarán el pódcast Basket+, especializado en la NBA.

El programa se pasará por la plataforma de pago TDMax y su contenido también circulará por las redes de TD Más.

“Vamos a estar hablando con ustedes de un deporte que sé que les encanta. Gente de mi edad, gente de su edad, gente joven, gente de distintas generaciones sigue hablando de NBA, sigue hablando de lo que ya pasó, sigue hablando de lo que está ocurriendo... y de todo eso nos vamos a encargar Eduardo y yo, de traérselo a ustedes con este pódcast de Básket+”, comentó emocionado Martínez, en un video subido a sus redes sociales.

“Hablaremos del pasado, hablaremos del presente, ya se vienen los playoffs... más adelante, en el descanso, hablaremos hasta de la cultura de los tenis en la NBA, que también es parte de todo ese ejercicio”, agregó el periodista.

La historia de Martínez y el baloncesto es un amor de décadas. De joven, el periodista incluso practicó el deporte y sus primeros pasos en medios fueron narrando la NBA en Canal 2.

Su pódcast Básket+ dio inicio en 2020 y tuvo su última edición en setiembre del 2022.