Una pizzería de Costa Rica entró al top 15 de Latinoamérica y se clasifica entre las mejores del mundo

Una pizzería en Uvita alcanzó el puesto 15 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 y obtuvo un premio por sostenibilidad.

Una pizzería ubicada en la zona sur de Costa Rica ingresó al grupo de las 15 mejores de América Latina en 2026. El reconocimiento la coloca, además, entre las 100 mejores del mundo.

Se trata del restaurante Seba’s, en Uvita, que alcanzó el puesto 15 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, divulgado en Río de Janeiro. La lista es elaborada por una guía internacional que evalúa calidad, técnica y experiencia integral del local.

El avance es significativo. Un año atrás, el restaurante ocupaba la posición 46.

Un ranking con impacto global

El listado lo encabeza Leggera Pizza Napoletana, en São Paulo, seguida por Allería, en Chile. En el tercer lugar empatan Pizzardi Artigianale, en Colombia, y QT Pizza Bar, en Brasil.

Las primeras 15 posiciones reciben un “Golden Ticket”. Este acceso las incluye automáticamente en la selección global de 50 Top Pizza World 2026, cuya premiación será en septiembre en Nápoles.

El ranking funciona como una referencia dentro de la industria gastronómica. No evalúa solo el producto, sino la experiencia completa.

Los inspectores analizan:

Calidad y digestibilidad de la masa

Técnica de cocción

Uso de ingredientes

Servicio y atención

Ambiente y diseño

Oferta de bebidas

Las visitas son anónimas y requieren comprobación documental.

Un modelo basado en experiencia y consistencia

La guía, que se actualiza cada año, amplió su alcance en 2026. Incluye ahora una categoría de “Pizzerías Excelentes”, lo que eleva a 92 el total de locales evaluados en América Latina.

Brasil lidera con 44 restaurantes en la lista. Le siguen Argentina con 11 y Chile con 9. São Paulo es la ciudad con mayor presencia.

En ese contexto, la inclusión de un local en Uvita marca una excepción geográfica dentro de un circuito dominado por grandes capitales.

Sostenibilidad como factor diferencial

Además de su posición en el ranking, Seba’s recibió el reconocimiento Green Oven 2026. Es el único galardón de este tipo en la región.

El premio distingue a pizzerías con prácticas ambientales sostenibles.

El proyecto, liderado por Sebastián Gallucci, combina ingredientes locales, técnicas tradicionales y una propuesta gastronómica amplia. El menú incluye entradas, pastas, ensaladas y distintas variantes de pizza.

La experiencia del lugar se integra con su entorno. La propuesta se desarrolla en un espacio rodeado de naturaleza, donde el concepto de cocina se vincula con el paisaje.

La guía destaca la precisión en la cocción, la calidad de la masa y la combinación de ingredientes. También señala la presentación de los platos y el servicio.