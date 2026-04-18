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Una pizzería de Costa Rica entró al top 15 de Latinoamérica y se clasifica entre las mejores del mundo

Seba’s, en Uvita, escaló del puesto 46 al 15 en el ranking ’50 Top Pizza Latin America 2026′ y entra a la élite mundial del sector

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Por Jailine González Gómez
Una pizzería en Uvita alcanzó el puesto 15 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 y obtuvo un premio por sostenibilidad.
Una pizzería en Uvita alcanzó el puesto 15 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 y obtuvo un premio por sostenibilidad. (Canva stock; Anhelina Vasylyk de Pexels/Instagram: @50toppizza)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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