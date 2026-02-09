Viva

Día mundial de la Pizza: una pizzería de Costa Rica está en el top 50 de las mejores de Latinoamérica

Más allá de la efeméride, Costa Rica figura con una de las mejores pizzerías de Latinoamérica, según un ranking internacional

Por Jailine González Gómez
El Día Internacional de la Pizza se conmemora este 9 de febrero. En 2025, una pizzería de Uvita entró en la lista de las mejores de América Latina.
