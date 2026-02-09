Día mundial de la Pizza: una pizzería de Costa Rica está en el top 50 de las mejores de Latinoamérica

El Día Internacional de la Pizza se conmemora este 9 de febrero. En 2025, una pizzería de Uvita entró en la lista de las mejores de América Latina.

Hoy, 9 de febrero, se conmemora el Día mundial de la Pizza, una fecha dedicada a uno de los platillos más reconocidos y consumidos en el mundo. De origen italiano, la pizza logró una expansión global gracias a una receta simple, adaptable y profundamente arraigada en prácticas culturales que trascendieron fronteras.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Pizza?

En 2017, la UNESCO declaró a la pizza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión contó con el respaldo de más de dos millones de firmas y del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Ese mismo año, se incorporó a la lista representativa el Arte del “pizzaiuolo” napolitano, una práctica culinaria tradicional que comprende cuatro etapas clave. Entre ellas figuran la preparación de la masa y la cocción en horno de leña, con el característico movimiento giratorio que forma parte del proceso.

Este arte nació en Nápoles, capital de la región de Campania, donde cerca de 3.000 pizzeros mantienen viva la tradición. La práctica se transmite principalmente en las “botteghe”, espacios donde los aprendices observan y perfeccionan las técnicas bajo la guía de los maestros. Más allá de la cocina, este oficio cumple una función social, cultural y educativa dentro de las comunidades locales.

Una pizzería costarricense entre las mejores de América Latina

En 2025, el restaurante Seba’s ingresó al ranking 50 Top Pizza Latin America (las 50 mejores pizzerías en América Latina), al ubicarse en la posición 46.

Ubicado en Uvita, en un entorno selvático, Seba’s se presenta como un proyecto sostenible que prioriza insumos locales. El restaurante elabora su propia mozzarella y burrata, utiliza vegetales y flores comestibles de la zona y deja reposar la masa durante 24 horas antes de la cocción. Su propuesta incluye, además de pizza, pastas frescas y platillos de tradición argentina, en un espacio pensado para la convivencia alrededor de una mesa compartida.

La guía 50 Top Pizza, considerada una referencia internacional en el sector, evalúa cada año pizzerías de distintos países según criterios de calidad, técnica y propuesta gastronómica.

La clasificación se construye a partir de visitas y evaluaciones especializadas que analizan factores como la calidad de la masa, el manejo de los ingredientes, la técnica de cocción, la identidad del proyecto y la experiencia general en sala. El resultado es un listado que busca reflejar no solo excelencia culinaria, sino coherencia y consistencia en la propuesta.

Más allá de la competencia, el ranking funciona como un mapa de tendencias. Permite identificar ciudades y países donde la pizza vive un momento de expansión creativa, así como proyectos que reinterpretan la tradición napolitana desde contextos locales.

Top 10 de pizzerías en América Latina (ranking 2025)