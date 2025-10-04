Viva

Una noche de trap, reguetón y emociones: Eladio Carrión encendió Parque Viva

El espectáculo del boricua, repleto de efectos especiales y juegos de luces, destacó por los obsequios, las muestras de gratitud y hasta los desmayos de sus fanáticos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Eladio Carrión - La Nación
Eladio Carrión se presentó por segunda ocasión en Costa Rica este viernes 3 de octubre en el Parque Viva. (David Chacón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eladio CarriónConciertosParque Viva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.