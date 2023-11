Eladio Carrión antes del trap: Clasificado a las olimpiadas y viral en la desaparecida red social Vine

Acaba de ganar su primer Latin Grammy por THUNDER Y LIGHTNING, tema en el que colabora con Bad Bunny, pero antes de convertirse en uno de los máximos referentes del género urbano, Eladio Carrión tuvo un pasado exitoso en el deporte y el humor.

Durante su infancia, el artista nacido en Kansas, Estados Unidos, probó con varios deportes hasta quedarse con la natación, a la cual le dedicó toda su adolescencia y los primeros años de su vida adulta.

“Tenía el ADHD (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) bien activo, el deporte me tranquilizaba y el que más me gustó fue la natación; ahí encontré paz y era bastante bueno, rompí ahí un ratito hasta que me aburrí”, reveló Carrión en una entrevista con Ibai Llanos, popular streamer español.

Eladio Carrion en el evento musical ONCE, de Jogo. En el país, el cantante tiene una gran cantidad de seguidores. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

En la natación, el trapero representó a Puerto Rico en varias justas, entre ellas los Juegos Panamericanos del 2011, en Guadalajara, y el Mundial de Piscina Larga del 2013, en Barcelona, que representó su última competición internacional.

Carrión estuvo clasificado a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, un año antes de su debut oficial como cantante. Sin embargo, no compitió porque se había retirado para cambiar de rumbo profesional. Carrión argumentó que en la natación era “difícil ganar dinero si no eres Michael Phelps o algo así”.

No obstante, su camino no fue directo hacia su carrera musical. Después del deporte, el cantante tuvo una etapa en la cual realizaba videos de contenido humorístico en la ya extinta red social Vine.

“Soy una persona que si algo me intriga, pues algo digo: ‘deja meterle mano a esto, a ver qué sale y cuando le meto, pues le meto con todo’. Fui deportista, hice comedia un tiempito, compositor y productor antes de ser artista (…). Hay que hacer de todo, la vida es una”, comentó.

A pesar de su porte de rapero duro, sus fuertes letras y de ser uno de los principales exponentes del Trap latino, el autor de Kemba Walker ha demostrado que esto no está tan reñido con su buen sentido del humor; llegando a cantar sus antiguas parodias de Vine en algunos de sus conciertos.

Contrario a la polémica de su colega Bad Bunny, por las inteligencias artificiales que recrean voces, Carrión ha demostrado llevar este asunto con menos enfado.

De hecho, la canción más viral realizada con I.A. es Mi Primera Chamba, la cual es una parodia de su canción Si la calle llama. La versión se ha convertido en tendencia los últimos meses en TikTok, utilizada para acompañar videos con personas cometiendo errores en su trabajo.