‘Una noche con Bonham’: 25 bateristas costarricenses tocarán lo mejor de Led Zeppelin

John Bonham (1948-1980), de Led Zeppelin, es considerado uno de los mejores bateristas en la historia del rock.

Regresa la fiesta de la batería a Costa Rica. Una noche con Bonham, el espectáculo que reúne en un mismo escenario a varios bateristas del país, se efectuará el sábado 4 de octubre.

Esta será la novena edición del show y contará con la presencia de artistas como Carlos Sanders, William Vega, Horacio París, Krystel Brenes, Massimo Hernández, Marcos Novoa, Ali Mondol, entre otros. Son 25 bateristas y percusionistas que se juntarán en el escenario para honrar el legado musical de John Bonham, icónico baterista de Led Zeppelin.

Cada músico elegirá un tema del catálogo de clásicos de la banda. Luego interpretará la canción en una réplica de la batería original de Bonham, una Ludwig Vistalite, hecha de acrílico, todo un ícono en el mundo del instrumento y los amantes de la música, explicó la organización en un comunicado de prensa.

Los bateristas estarán acompañados por una banda formada por Aarón Retana, Daniel Vega, Calilo Pardo y Moisés Alfaro. Además, el espectáculo presentará a cantantes de renombre como Luis Montalbert, Eduardo Quesada, Luis Bermúdez y Marta Fonseca.

Una noche con Bonham será el sábado 4 de octubre en Jazz Café, Escazú. Las entradas están a la venta en el sitio tiquetebox.app. Solo quedan boletos disponibles en la localidad general sentado; el precio es de ¢18.025.