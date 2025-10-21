Una historia de Hollywood que pocos conocían: la millonaria decisión de Jack Nicholson por Diane Keaton

Jack Nicholson, una de las grandes leyendas de Hollywood, protagonizó un gesto discreto pero significativo con Diane Keaton, quien falleció en octubre de 2025 a los 79 años. La acción ocurrió tras el éxito de la comedia romántica Alguien tiene que ceder (2003), uno de los últimos grandes logros comerciales de ambos artistas.

Nicholson, con 88 años, es el actor más nominado en la historia de los premios Oscar. Suma 12 candidaturas, ocho como Mejor Actor y cuatro como Mejor Actor de Reparto. Ganó tres estatuillas: por Atrapado sin salida (1975), La fuerza del cariño (1983) y Mejor... imposible (1997).

Antes de retirarse de la vida pública en 2010, hizo un gesto personal que sorprendió a su colega Diane Keaton, con quien compartió set en una historia que unió a dos personajes maduros en una relación inesperada.

Un éxito inesperado

La película Alguien tiene que ceder, dirigida por Nancy Meyers, contó con un presupuesto de $80 millones y recaudó $266 millones en taquilla. La trama giró en torno a dos adultos mayores que, a pesar de sus diferencias, se enamoran.

Nicholson tenía 65 años y Keaton 55 cuando aceptaron los papeles. En ese momento, pocos apostaban por el éxito del proyecto debido a la edad de los protagonistas.

El contrato de Nicholson incluía un porcentaje de las ganancias de taquilla. Diane Keaton, en cambio, no negoció una cláusula similar. Así lo relató en su libro de memorias publicado en 2011.

El cheque con varios ceros

Dos años después del estreno, Keaton recibió por correo un cheque con una cifra millonaria. Según explicó, en ese momento no sabía si el dinero provenía de Jack Nicholson, ya que ambos apenas habían coincidido en las décadas anteriores.

Luego descubrió que él había cedido, de manera voluntaria, parte de sus ganancias para compensar la diferencia salarial entre ambos. El gesto no se anunció públicamente y se mantuvo en el plano privado.

La actriz había recibido su cuarta nominación al Oscar por ese papel, aunque solo ganó la estatuilla una vez en su carrera, por Annie Hall (1977).

Un legado más allá del cine

Diane Keaton dejó una huella importante en el cine y también como defensora de los derechos de las mujeres. Adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke, cuando tenía 50 años. Nunca se casó, aunque mantuvo relaciones con figuras como Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino.

En declaraciones previas, mencionó que agradecía no haberse casado. Señaló que posiblemente no habría sido buena idea y se mostró satisfecha con su decisión de vida.

Tras su muerte, diversas figuras públicas y seguidores destacaron su papel como referente femenino en la industria del entretenimiento.

