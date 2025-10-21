Viva

Una historia de Hollywood que pocos conocían: la millonaria decisión de Jack Nicholson por Diane Keaton

Diane Keaton no sabía si el dinero venía de Jack Nicholson, pero el cheque llegó dos años después del éxito en taquilla

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jack Nicholson y Diane Keaton en 'Something's Gotta Give' ('Alguien tiene que ceder', 2003).
Jack Nicholson y Diane Keaton en 'Something's Gotta Give' ('Alguien tiene que ceder', 2003). (IMDB/IMDB)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDiane KeatonJack Nicholson
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.