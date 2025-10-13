Audio filtrado revela últimos minutos de Diane Keaton antes de morir a los 79 años

Una llamada al 911 permitió conocer cómo ocurrió el rescate de Diane Keaton, quien murió a los 79 años tras ser trasladada a un hospital.

Un audio revelado por el sitio TMZ permitió conocer nuevos detalles sobre los últimos momentos de vida de la actriz Diane Keaton, quien falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años.

La grabación corresponde a una llamada de emergencia realizada desde la residencia de Keaton, ubicada en Beverly Hills, California.

En ella se escucha a un integrante del Departamento del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles indicar que se trataba de una “persona caída” y que estaba siendo atendida por la Unidad de Rescate 19.

De acuerdo con la información, tras recibir la atención inicial, la actriz fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, donde falleció poco tiempo después.

Hasta el momento, la familia confirmó la muerte, pero no divulgó la causa exacta del fallecimiento. Una persona cercana indicó que Keaton se encontraba con la salud deteriorada desde hacía varias semanas.

Diane Keaton was taken away from her Los Angeles-area home Saturday by ambulance and died ... and the dispatch audio to the fire department reveals a "person down." 💔🕊️ pic.twitter.com/TkwL257rXZ — TMZ (@TMZ) October 12, 2025

El domingo 12 de octubre, la revista People publicó un testimonio de la compositora Carole Bayer Sager, amiga de la actriz, quien explicó que el estado físico de Keaton se había agravado en los últimos meses. La artista dijo que la había visto dos o tres semanas antes y que notó que había perdido mucho peso.

Sager relató que Keaton pasó varios meses fuera de su casa debido a los incendios forestales que afectaron California. La vivienda habría sufrido daños internos, lo que obligó a una limpieza completa. Durante ese tiempo, Keaton se alojó en Palm Springs, y al regresar, su estado físico impactó a quienes la conocían.

