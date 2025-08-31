Una galleta latinoamericana es la mejor del mundo: otras dos entraron al top 50 de Taste Atlas

Taste Atlas premió al alfajor argentino como la mejor galleta del mundo y también reconoció dos clásicos dulces mexicanos.

Tres productos de América Latina fueron reconocidos entre las 50 mejores galletas del mundo, según el más reciente ranking publicado por la plataforma internacional Taste Atlas, dedicada a registrar y recomendar comidas tradicionales a nivel global.

En la primera posición se ubicó el alfajor argentino, un dulce compuesto por dos galletas redondas y dulces, unidas por dulce de leche, y recubiertas con chocolate o azúcar impalpable.

LEA MÁS: ¿Cuáles son los países más pacíficos de Latinoamérica? Según el Índice de Paz Global solo sobresalieron cuatro

Su origen se remonta a Andalucía, España, pero en América Latina adquirió identidad propia, especialmente en Argentina, donde se convirtió en un ícono de la repostería del país.

Además de Argentina, México también se destacó en la lista con dos productos: los marranitos, en la quinta posición, y las coyotas, en el puesto 28.

Los marranitos, también conocidos como puerquitos, son piezas de pan dulce con forma de cerdito. Se elaboran con una mezcla de harina, especias como jengibre y canela, así como melaza y suero de leche. Generalmente, se sirven acompañados de leche o chocolate caliente.

El alfajor argentino fue elegido la mejor galleta del mundo por Taste Atlas y dos dulces mexicanos también ingresaron al top 50. (@tasteatlas/IG)

Por su parte, las coyotas surgieron en Hermosillo, Sonora, durante el siglo XIX. Se elaboran con una masa de harina y llevan como relleno piloncillo, una forma de azúcar sin refinar. Aunque su versión tradicional es de piloncillo, también se preparan con rellenos como guayaba, higos, dátiles, durazno o piña.

Otros productos destacados en el ranking fueron la melomakarona de Grecia, en la segunda posición; la cookie de chips de chocolate de Estados Unidos, en tercer lugar; y la stroopwafel de Países Bajos, en la cuarta.

La publicación generó reacciones intensas en redes sociales. Mientras muchos argentinos celebraron efusivamente el primer lugar del alfajor, otros usuarios debatieron si realmente se trata de una galleta y si su origen es argentino o uruguayo.

El listado de Taste Atlas, que funciona como una enciclopedia de sabores del mundo con mapas interactivos, buscó destacar productos que reflejen la autenticidad culinaria de cada región.

LEA MÁS: Estas son las 8 playas de Centroamérica que entraron en el top 100 mundial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.