Una directora costarricense, un viejo amigo y una última película: la historia detrás de “El águila y el gusano”

El ojo cinematográfico de Guita Schyfter no establece jerarquías de actuación en los personajes de sus creaciones audiovisuales. Aparecen en el momento necesario para cumplir con la trama, como en una coreografía. Así define su estilo en el plató la laureada directora costarricense, quien ha desarrollado en México una extensa trayectoria en el séptimo arte y presentará El águila y el gusano (2021), último largometraje de la artista, este jueves 12 de junio en el Cine Magaly, en función única de 7:30 p. m.

En entrevista con La Nación, la directora de Novia que te vea (1993), película que se exhibió en la Sala Garbo en 1994, enfatizó que en su óptica cinematográfica no hay papeles ni actores o actrices pequeños, tema que surgió al consultarle por la actuación del costarricense Jaime Feinzaig, en un pasaje relativamente corto de El águila y el gusano.

En esta escena con el chileno Marcelo Alonso, Jaime Feinzaig encarna a un sacerdote. (Claudia D. Cano Hernandez/Archivo)

“Jaime y yo somos amigos de infancia, crecimos en Costa Rica, gracias a la amistad entrañable de nuestras madres. Pero más allá de nuestra relación personal, lo invité a formar parte de este largometraje porque su perfil calza con el papel en la película, breve en minutos de rodaje, pero fundamental en la historia”, explicó.

“Además, aunque ha desarrollado su vida profesional en la medicina (odontólogo), Jaime siempre ha sido un buen actor, desde la juventud, cuando compartió papeles estelares con Haydée de Lev en el Grupo Israelita de Teatro, en la obra En agosto hizo dos años, de Alberto Cañas Escalante.

“Justamente –continúa la cineasta--, Haydée actúa en mi película Las caras de la luna (2002), que narra la historia de un festival de cine de mujeres, con la participación de destacadas divas iberoamericanas: Geraldine Chaplin, Carola Reyna, Carmen Montejo, Ana Torrent, Diana Bracho y De Lev. En consecuencia, yo tenía una deuda moral con Jaime y pensé: ‘Ahora en esta, que considero es mi última película, tengo que incorporarlo, porque él representa para mí el crecer, el ver teatro. Le ofrecí actuar, vino a México, se integró al rodaje y ya tengo a Haydée y a Jaime, dos grandes amigos ticos, en mi filmografía”.

Sobre el alma y estructura de la película, Guita Schyfter dijo que El águila y el gusano es lo que técnicamente se llama “una película coral”.

“Varios personajes se conocen y se van definiendo a través del argumento. Son tan protagonistas como Dolores Heredia y Marcelo Alonso, quienes aparecen en el afiche promocional de esta comedia”, comentó.

Afiche de la película 'Él águila y el gusano'. En la imagen aparecen Dolores Heredia y Marcelo Alonso. (Archivo/Cortesía)

Calixta, dueña de un salón de belleza aplica una limpia espiritual a su clienta, la Güera Peñaloza. Durante el efusivo ritual, la Güera se arquea y cae muerta. Calixta, temerosa de que la acusen de asesinato llama a Pifas para que disponga del cuerpo… Con esa descripción policial inicia la película, adaptación de la novela homónima de Hugo Hiriart, connotado escritor mexicano, quien comparte con Guita vida y afanes, en lo humano y en lo profesional.

“Cuando Hugo presentó su novela El águila y el gusano, su visión satírica sobre el México que nos tocó vivir, fiel a su impronta, hizo cierto aquello de que ´la comedia es el arte de estar enojado´, recordó Schyfter.

“Aunque el manejo del lenguaje y la imaginación de Hugo son difíciles de adaptar al cine, hice el traslado al libreto cinematográfico y, luego de un extenuante proceso, le mostré el resultado advirtiéndole: ´Siento que destruí tu novela´. Mas, al leer la propuesta, con generosidad mi compañero de vida respondió: ‘Está mejor tu libreto que la novela’“, finalizó la cineasta.

En alfombra roja. El estreno de la película, el 25 de octubre de 2023 en la 21 edición del Festival Internacional de Cine en Morelia, México, fue un acontecimiento de hondo significado para Jaime Feinzaig, un prestigioso odontólogo costarricense quien, por cierto, está a punto de publicar sus vivencias en una autobiografía llena de matices, en concordancia con las vicisitudes de su existencia. Así recuerda Feinzaig la experiencia: “Cuando Guita me invitó a la gala en el festival, no dudé un instante en viajar a Morelia, gracias a mi querido sobrino, Luis Katz, quien me acompañó.

Guita Schyfter intercambia impresiones con Sebastián Hiriart, director de fotografía. (Claudia D. Cano Hernandez/Archivo)

“De antemano, iba feliz por el éxito artístico de Guita, mi gran amiga de infancia, y en aquella noche inolvidable, sucedió algo impensado: tuve el honor de desfilar en la alfombra roja del festival internacional, invitado por los artistas, quienes se prodigaron en amabilidad y atenciones. Fue una de las vivencias más significativas en mi existencia. Y ahora, en el estreno en el Magaly –continúa Feinzaig- reviviré idénticas emociones al mirar desde la butaca la película, en compañía de Guita, de mis seres queridos y del público nacional”, puntualizó.

Finalmente, desde Ciudad de México, Guita Schyfter manifestó la emoción y el orgullo que sentirá al compartir con el público el mensaje de esta satírica propuesta, “basada en hechos más o menos reales”, el cierre de su filmografía fecunda e identitaria.

FICHA TÉCNICA

Dirección y Producción: Guita Schyfter.

Guion: Hugo Hiriart / Guita Schyfter.

Versión libre del libro El águila y el gusano, de Hugo Hiriart.

Fotografía: Sebastián Hiriart.

Música: Jesús Echevarría.

Diseñador de Sonido: Nerio Barberis.

Producción: Ana Bellido.

Locaciónes: Ciudad de México y Selva Lacandona, Chiapas, México.