Una de las series de Netflix que más causa furor tendrá un show en Costa Rica: conozca los detalles

La producción de una famosa serie de Netflix,que se ha convertido en todo un fenómeno en Latinoamérica, decidió ir más allá de la pantalla y ahora llegará a Costa Rica con un show especial.

En un espectáculo en vivo de música e interacción con el público, el elenco de La reina del flow se presentará el próximo 10 de octubre en Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.

'La reina del flow' va por su tercera temporada en Netflix. El actor Carlos Torres encarna al popular Charly Flow. (Instagram)

Así lo confirmó oficialmente la productora nacional Arceyut, que estará a cargo del peculiar evento. Como plato fuerte se anunció la presencia de Charly Flow, el protagonista de la serie, interpretado por el colombiano Carlos Torres Rivera.

“El espectáculo combinará música en vivo, interacción con los asistentes y un recorrido por los temas más populares de la serie, en una noche diseñada para que los fanáticos vivan de cerca la energía, la historia y la esencia de esta producción que ha marcado a toda una generación de seguidores en Latinoamérica”, comunicó la empresa.

Las entradas saldrán a la venta a partir de este sábado 9 de mayo, mediante el sitio web Smarticket.net.

La reina del flow está ambientada en el mundo del reguetón colombiano. La trama sigue a Yeimy Montoya, una talentosa compositora que, tras ser engañada y encarcelada injustamente por Charly Flow —un ambicioso cantante que le robó sus letras para alcanzar la fama—, regresa años después para cobrar justicia.