Tercera temporada de La Reina del Flow llegará a Netflix este día de enero con giros inesperados

La exitosa serie colombiana La Reina del Flow estrenará su tercera temporada en enero, con el regreso de sus protagonistas y una historia marcada por la venganza, la música y nuevas amenazas

Por Hillary Chinchilla Marín

La espera terminó para los seguidores de La Reina del Flow. La tercera temporada de la exitosa serie colombiana llegará en enero con una historia cargada de drama, música y conflictos que pondrán en riesgo la estabilidad emocional, familiar y profesional de sus protagonistas.








