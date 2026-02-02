Una de las presentadoras más icónicas de Costa Rica regresa a Teletica 16 años después

Teletica tendrá el regreso a sus filas de una de las presentadoras más reconocidas del país, quien fue figura del canal hace más de 16 años y que desde hace un lustro tenía un perfil muy alejado de las cámaras.

Verónica González —recordada por ser Miss Costa Rica y por el segmento Me lo dijo Adela, que la volvió todo un ícono de la TV— adelantó a sus seguidores que estará de vuelta en la televisora de La Sabana.

Verónica González fue presentadora de Teletica hasta 2010. (Instagram)

González, quien trabajó en Canal 7 como presentadora de Bailando por un sueño, fue entrevistada por De boca en boca luego de ser vista recientemente en los pasillos de la empresa.

“Vine a la audición de ¿Quién quiere ser millonario?”, dijo en son de broma, antes de detallar el verdadero motivo.

Aunque no dio detalles, la modelo y conductora reveló que será parte de un proyecto de Teletica que aún está en gestación.

“No puedo decir nada; es una sorpresa. Es un proyecto bonito que estamos planteando en un formato de aquí (Teletica). Entonces, se tienen que enterar más adelante de qué se trata, cuando ya lo tengamos más armadito”, comentó.

Verónica González desarrolló la mayor parte de su carrera televisiva en Repretel, donde fue parte del elenco de Giros. En 2021 renunció al programa y se dedicó de lleno a sus negocios.