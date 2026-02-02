Una de las presentadoras más icónicas de Costa Rica regresa a Teletica 16 años después

Teletica tendrá el regreso a sus filas de una de las presentadoras más reconocidas del país, quien fue figura del canal hace más de 16 años y que desde hace un lustro tenía un perfil muy alejado de las cámaras.
