Viva

Una de las presentadoras más icónicas de Costa Rica regresa a Teletica 16 años después

La popular conductora adelantó que será parte de un espacio que se gesta en el canal de La Sabana

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Teletica tendrá el regreso a sus filas de una de las presentadoras más reconocidas del país, quien fue figura del canal hace más de 16 años y que desde hace un lustro tenía un perfil muy alejado de las cámaras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Verónica GonzálezTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.