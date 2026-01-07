Verónica González regresa a la televisión costarricense: conozca en cuál canal apareció

La Miss Costa Rica 2007 y presentadora, Verónica González, reapareció en la televisión nacional este martes 6 de enero.

La aparición la hizo en la edición de Francamente donde conversaron sobre los propósitos y metas para el año que empieza, entre otros temas.

Randall Salazar, presentador del espacio, le dio la calurosa bienvenida. “Hoy estamos particularmente contentos porque tenemos a una invitada de lujo”, afirmó mientras se escuchaban aplausos por parte del equipo de producción.

El conductor del programa dio a conocer las razones para tener a la reina de belleza como su invitada. “Va a estar con nosotros estos cuatro días porque a Catalina (Mendieta) la mandamos de vacaciones”, dijo.

González se mostró muy feliz por estar en Francamente. “Yo me siento muy agradecida, me encantan los aplausos, ese es como el espíritu de señora que me invade cuando voy a bailar. Me hace muy feliz compartir con ustedes, es la primera vez que vengo a este formato que me gusta mucho”, explicó.

Además, dijo que estaba muy feliz de estar en un canal al que quiere muchísimo y compartir con los presentadores y los seguidores del espacio.

Verónica no es ajena a la televisión nacional, ya que cuenta con experiencia tras su paso por programas tanto de Teletica como de Repretel.