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Un país de Latinoamérica será escenario de ambiciosa serie de Netflix

Producción internacional transformará una ciudad latinoamericana en un escenario futurista con una historia sobre poder, crisis ambiental y cambios sociales

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Por Silvia Ureña Corrales
Netflix rodará serie en Uruguay con inversión millonaria y 4.000 empleos en un proyecto clave para la industria regional.
Netflix rodará serie en Uruguay con inversión millonaria y 4.000 empleos en un proyecto clave para la industria regional. (Netflix/Tudum)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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