Un país de Latinoamérica será escenario de ambiciosa serie de Netflix

Netflix rodará serie en Uruguay con inversión millonaria y 4.000 empleos en un proyecto clave para la industria regional.

Uruguay fue elegido como sede de rodaje de la serie internacional El futuro es nuestro, una producción original de Netflix que iniciará filmaciones el 9 de mayo en Montevideo. El proyecto contempla una inversión cercana a $8 millones y la generación de unos 4.000 empleos directos e indirectos.

La producción se desarrollará principalmente en la capital uruguaya durante 27 días, con locaciones en zonas como Ciudad Vieja, plaza Independencia, Peñarol, Parque Lecocq y Melilla. El rodaje implicará intervenciones temporales en el espacio público y ajustes en el tránsito.

El proyecto corresponde a una miniserie de ficción ambientada en América del Sur en el año 2047. La historia aborda un escenario de colapso ecológico y el surgimiento de un liderazgo espiritual en la región. Se prevé su estreno global en el segundo semestre de 2027 en cerca de 190 países.

La serie marca un hito en la industria audiovisual regional, al tratarse de la primera adaptación en español de una obra del escritor Philip K. Dick. La producción reúne talento de distintos países de América Latina tanto delante como detrás de cámara.

El elenco estará encabezado por el actor uruguayo Enzo Vogrincic, acompañado por figuras de la región. La dirección estará a cargo de cineastas de Brasil y Argentina, mientras que el guion será liderado por Mateo Gil junto a un equipo internacional.

Autoridades del sector audiovisual uruguayo indicaron que la elección del país responde a la capacidad técnica y logística desarrollada en los últimos años. También señalaron que este tipo de proyectos fortalece la posición de Uruguay como destino para producciones internacionales.

“Es una industria que es un ejemplo de desarrollo y crecimiento con base en políticas públicas, decisión de apostar a contenidos audiovisuales y profesionalización de sus actores y técnicos, además de la inversión en tecnología y en infraestructura”, subrayó el director general de la productora regional K&S films, Matías Mosteirín.

La producción implicará la contratación de personal técnico, artístico y de servicios, lo que incluye transporte, gastronomía y logística. Este impacto se distribuye entre empleos directos e indirectos vinculados al rodaje.

El gobierno local informó que se aplicarán protocolos de intervención urbana durante las filmaciones. Estos contemplan cierres parciales de vías, vallados y restauración de los espacios utilizados una vez finalizado el rodaje.