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Netflix revela los estrenos de mayo 2026 con nuevas series, películas y documentales destacados

Netflix anunció sus estrenos para mayo de 2026 con nuevas temporadas, películas populares y documentales deportivos que amplían su catálogo

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Por Silvia Ureña Corrales
Netflix presentó su lista de estrenos de mayo con series, películas y documentales destacados.
Netflix presentó su lista de estrenos de mayo con series, películas y documentales destacados. (Netflix/Tudum)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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