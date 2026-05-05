Netflix revela los estrenos de mayo 2026 con nuevas series, películas y documentales destacados

Netflix presentó su lista de estrenos para mayo de 2026, con nuevas temporadas de series populares, películas reconocidas y documentales deportivos que llegarán a la plataforma a lo largo del mes.

La programación incluye títulos como nuevas entregas de El cuento de la criada, Devil May Cry y producciones cinematográficas como John Wick y Señor y señora Smith, que se incorporan al catálogo desde los primeros días.

En el apartado de series, las nuevas temporadas y continuaciones marcan la pauta del mes. Desde el pasado 1.° de mayo se integraron contenidos como One Piece: Whole Cake Island (partes 4 y 5), la serie completa de 30 Rock y Lady, la vendedora de rosas. El 6 de mayo se suma la sexta temporada de El cuento de la criada, mientras que el 12 de mayo llega la segunda temporada de Devil May Cry.

También destacan producciones como Entre padre e hijo, Nemesis y Berlín y la dama del armiño, que amplían la oferta de historias dramáticas y de suspenso durante la segunda mitad del mes.

En cuanto a cine, la plataforma refuerza su catálogo con títulos reconocidos. El viernes se incorporaron películas como El yerno, Intercambiados, Mi querida señorita, Hércules y John Wick en sus tres primeras entregas. Posteriormente, el 8 de mayo se añaden producciones como Diabólica tentación, Soy leyenda y Criaturas luminosas.

El 9 de mayo destaca la llegada de Nacho Libre, mientras que el 22 de mayo se suma Las damas primero, ampliando la variedad de comedias y dramas disponibles.

En el segmento de documentales, las historias deportivas y biográficas tienen protagonismo. El 6 de mayo se estrena Cuenta atrás: Rousey vs. Carano, seguido por producciones como Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy y un especial sobre el Liverpool y el denominado “milagro de Estambul”.

Hacia el cierre del mes, el 28 de mayo llega Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, centrado en la trayectoria del futbolista argentino, y el 29 de mayo se estrena Rafa.

Además, la plataforma incluye eventos en vivo, como el enfrentamiento entre Ronda Rousey y Gina Carano, programado para el 16 de mayo.

La oferta de mayo responde a una estrategia de Netflix por diversificar contenidos entre series, cine y producciones documentales, con énfasis en títulos populares y franquicias reconocidas.