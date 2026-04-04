Netflix dejará sin servicio a estos televisores y celulares desde el 10 de abril de 2026

Desde este día de abril de 2026, varios dispositivos antiguos perderán acceso a Netflix por cambios técnicos.

A partir del 10 de abril de 2026, Netflix dejará de funcionar en varios televisores y celulares antiguos. La decisión responde a una actualización de requisitos técnicos que excluye dispositivos que no cumplen con estándares actuales de rendimiento y seguridad.

La plataforma indicó que estos equipos no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación. Esto impactará el acceso al contenido y limitará funciones recientes como mejoras de imagen y protección de datos.

Televisores que perderán acceso

Entre los dispositivos afectados destacan modelos antiguos de Apple TV, así como algunos Samsung Smart TV EOS fabricados entre 2012 y 2015.

También quedarán fuera televisores LG y Panasonic anteriores a 2015. En el caso de Sony, varios modelos Bravia de series como KDL, XBR, W95 y X95 perderán compatibilidad.

En general, cualquier televisor que no pueda ejecutar la versión más reciente de su sistema operativo quedará sin acceso a Netflix.

Celulares incompatibles con Netflix

En teléfonos Android, dejarán de funcionar los equipos que no puedan actualizarse a Android 7.0 o superior. Entre ellos figuran modelos como el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime, además de varios LG Optimus y Sony Xperia antiguos.

En el caso de Apple, los dispositivos que no puedan actualizar a iOS 17 perderán soporte. Esto incluye modelos anteriores al iPhone X.

Qué pasará con quienes ya tienen la app

Aunque la aplicación ya esté instalada, los usuarios podrían enfrentar fallas o bloqueos. También perderán la posibilidad de actualizarla.

Esto afectará la reproducción de contenido y limitará nuevas funciones dentro de la plataforma.

Alternativas para seguir usando Netflix

Quienes mantengan dispositivos antiguos pueden acceder a Netflix mediante un navegador web en computadoras u otros equipos compatibles.

Otra opción consiste en utilizar dispositivos externos de streaming como Roku, Fire TV Stick o Chromecast. Estos permiten mantener el acceso sin depender del sistema del televisor.

Netflix recomienda verificar si el dispositivo cumple con los requisitos actuales. También sugiere actualizar el software si existe esa opción o considerar la compra de un equipo compatible.

La fecha límite es el 10 de abril de 2026. A partir de ese momento, muchos dispositivos antiguos quedarán sin soporte.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.