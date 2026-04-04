Tecnología

Netflix dejará sin servicio a estos televisores y celulares desde el 10 de abril de 2026

Descubra si su dispositivo está en la lista y cómo evitar quedarse sin acceso a la plataforma

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Cuándo va a empezar Netflix a cobrarle a los usuarios por compartir sus cuentas
Desde este día de abril de 2026, varios dispositivos antiguos perderán acceso a Netflix por cambios técnicos. (Shutterstock)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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