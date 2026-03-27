Netflix vuelve a subir los precios de todos sus planes de suscripción en Estados Unidos

Netflix aplica nuevos precios en EE. UU. en todos sus planes. El ajuste impacta a usuarios nuevos y actuales.

Netflix volvió a aumentar el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. La medida impacta todos los planes disponibles. El ajuste incluye la versión con anuncios, el plan estándar y el premium, que registra el mayor incremento.

La plataforma aplicó el cambio tras una actualización en su sección de planes y precios. Las nuevas tarifas ya rigen para usuarios nuevos. Los suscriptores actuales verán el ajuste en su próximo cobro. Antes recibirán una notificación por correo electrónico.

El plan estándar con anuncios ahora cuesta $8,99 al mes. Esto representa un aumento de $1. El plan estándar sube $2 y alcanza los $19,99 mensuales. El plan premium pasa de $24,99 a $26,99 al mes, con el mayor incremento.

Este movimiento repite una estrategia reciente. Durante el primer trimestre del año anterior, la empresa ya había elevado sus precios en Estados Unidos.

Netflix justificó el incremento como parte de su modelo de negocio. La compañía indicó a Variety que el objetivo es reinvertir en contenido y mejorar la experiencia del usuario. Señaló que el ajuste responde al valor que ofrece la plataforma.

El aumento ocurre en un contexto de alzas generalizadas. Las principales plataformas de streaming han incrementado sus tarifas en los últimos años. Entre ellas figuran Spotify, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.