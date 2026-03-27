Tecnología

Netflix vuelve a subir los precios de todos sus planes de suscripción en Estados Unidos

La plataforma eleva tarifas en sus planes con anuncios, estándar y premium, con incrementos de hasta $3 mensuales

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Por Europa Press
Netflix aplica nuevos precios en EE. UU. en todos sus planes. El ajuste impacta a usuarios nuevos y actuales.
Netflix aplica nuevos precios en EE. UU. en todos sus planes. El ajuste impacta a usuarios nuevos y actuales. (Canva S/Anastasia Shuraeva de Pexels)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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