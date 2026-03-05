‘Un novio por suscripción’: la serie coreana de Netflix con Jisoo que convierte un romance virtual en una historia real

Jisoo protagoniza “Un novio por suscripción”, serie coreana de Netflix sobre una mujer que experimenta citas virtuales que empiezan a afectar su vida real.

La serie coreana Un novio por suscripción llega a Netflix el viernes 6 de marzo de 2026 con una historia que mezcla romance, tecnología y fantasía. La producción está protagonizada por Jisoo y Seo In-guk. La trama sigue a una mujer que decide probar un innovador sistema de citas virtuales que promete el romance perfecto.

La historia gira alrededor de Seo Mi-rae, interpretada por Jisoo, una productora de webtoons que enfrenta un ritmo laboral intenso. El trabajo absorbe su tiempo. Su vida sentimental queda relegada.

Ante esa situación, Mi-rae decide suscribirse a un servicio llamado “Boyfriend on Demand”. El sistema ofrece simulaciones de citas en un mundo virtual. El objetivo es permitir a los usuarios experimentar relaciones ideales sin salir de casa.

La protagonista recibe un dispositivo que le abre la puerta a esa plataforma. Desde ese momento entra en un universo digital donde conoce a hombres aparentemente perfectos. Cada encuentro forma parte de una simulación romántica diseñada para satisfacer sus expectativas.

Con el paso del tiempo, la curiosidad inicial de Mi-rae se transforma en algo más profundo. La experiencia virtual cambia su forma de ver el amor. Surge entonces la duda central de la historia: si un romance digital puede convertirse en un vínculo real.

La serie fue escrita por Namgung Do-young y dirigida por Kim Jung-sik. El proyecto se desarrolló inicialmente para emitirse en MBC. Sin embargo, la plataforma Netflix adquirió la producción como contenido original.

Parte del rodaje se realizó en Cebú, Filipinas, escenario que aparece en algunas de las escenas de la historia.

El reparto incluye a Gong Min-jeung, Kim Ah-young, Park Hae-rin, Ha Young, Han Ga-eul, Seo Kang-joon, Lee Soo-hyuk, Lee Hyun-wook, Lee Jae-wook, Kim Sung-cheol, Lee Sang-yi, Ong Seong-wu, Kim Young-dae, Jay Park y Yoo In-na.

La serie cuenta con 10 episodios. Cada capítulo explora las experiencias de Mi-rae dentro del sistema de citas virtuales y el impacto que esas relaciones generan en su vida fuera del mundo digital.

Para ver Un novio por suscripción, usted solo necesita una suscripción activa a Netflix.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.