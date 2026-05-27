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Un Kalimba ‘renovado’ llega con show sinfónico a Costa Rica: ‘Olvídense de mí un segundo, este concierto lo tienen que ver’

El mexicano conversó con ‘La Nación’ sobre la etapa espiritual que vive en la iglesia de un costarricense. Eso sí, aclaró que quienes asistan a sus conciertos disfrutarán de un recorrido por sus grandes éxitos y no de ‘una prédica’

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Por Fiorella Montoya

El cantante mexicano Kalimba ofrecerá en Costa Rica dos conciertos, en los que repasará sus canciones más conocidas de una forma que jamás lo vimos: acompañado de la orquesta Universal y en medio de un proceso de transformación personal.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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