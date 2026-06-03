Ufotable revela nueva imagen de Mitsuri Kanroji antes de su combate más importante en ‘Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2′

Mitsuri Kanroji protagoniza una nueva ilustración oficial mientras crece la expectativa por su enfrentamiento contra Nakime en la próxima película.

La expectativa por Mitsuri Kanroji vuelve a crecer entre los seguidores de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ufotable publicó una ilustración especial de la Hashira del Amor con motivo de su cumpleaños, en un momento clave para el personaje antes de su participación en Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2.

La nueva imagen llegó semanas antes de la batalla que marcará uno de los momentos más importantes de Mitsuri dentro de la historia. La publicación también reavivó el interés de los fanáticos por el futuro de la guerrera en la trilogía cinematográfica.

Ufotable celebra el cumpleaños de Mitsuri Kanroji con una ilustración especial

El 1 de junio corresponde al cumpleaños de Mitsuri Kanroji dentro del universo de “Kimetsu no Yaiba”. Como parte de una tradición anual, Ufotable compartió una ilustración oficial para conmemorar la fecha.

La imagen de 2026 muestra a la Hashira del Amor en versión chibi. El personaje aparece con un atuendo en tonos claros y rodeado de flores. También mantiene la combinación de colores rosa y verde que caracteriza su diseño desde su debut en la franquicia.

Las ilustraciones de cumpleaños forman parte de una costumbre habitual de la serie. La producción suele destacar fechas relevantes del calendario relacionadas con sus personajes principales.

Mitsuri Kanroji se consolidó como una figura clave de la franquicia

Con el paso de la historia, Mitsuri Kanroji dejó de ser únicamente un personaje carismático para convertirse en una de las combatientes más importantes del Cuerpo de Exterminio de Demonios.

Su evolución quedó reflejada en el Arco de la Aldea de los Herreros. En esa etapa logró despertar la Marca de Cazador de Demonios y participó en enfrentamientos de alta exigencia.

Además de su poder, el personaje ganó popularidad por la sensibilidad y vulnerabilidad que muestra durante las batallas, elementos que fortalecieron su conexión con el público.

Esta es la ilustración conmemorativa oficial lanzada para celebrar el cumpleaños de Mitsuri Kanroji, la Pilar del Amor del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Ufotable/Ufotable)

¿Qué papel tendrá Mitsuri en ‘Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2′?

La participación de Mitsuri en la primera película de Demon Slayer: Infinity Castle fue limitada. Durante esa entrega compartió escenas con Obanai Iguro mientras enfrentaban demonios de menor rango dentro del Castillo del Infinito.

Sin embargo, su combate principal quedó reservado para la segunda película de la trilogía.

En esa producción, Mitsuri y Obanai se enfrentarán a Nakime, la nueva Cuarta Luna Superior. La batalla también contará con la intervención de Yushiro.

Este enfrentamiento representa el desafío más complejo que afrontará la Hashira del Amor dentro de la franquicia. Su desempeño tendrá un peso determinante en el desarrollo de los acontecimientos finales de la historia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.