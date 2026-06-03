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Ufotable revela nueva imagen de Mitsuri Kanroji antes de su combate más importante en ‘Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2′

La popular Hashira del Amor recibió un homenaje especial de Ufotable antes del combate que marcará su futuro en la trilogía cinematográfica

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Por El Comercio / Perú / GDA
Mitsuri Kanroji protagoniza una nueva ilustración oficial mientras crece la expectativa por su enfrentamiento contra Nakime en la próxima película.
Mitsuri Kanroji protagoniza una nueva ilustración oficial mientras crece la expectativa por su enfrentamiento contra Nakime en la próxima película. (Ufotable/Ufotable)







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El Comercio

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