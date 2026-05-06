Los estrenos más esperados que compiten con ‘Demon Slayer: Infinity Castle 2′

El anime prepara grandes lanzamientos en 2027 con secuelas y nuevas series que elevan la expectativa mundial.

El 2027 ya genera expectativa en la industria del anime. Varias producciones concentran la atención del público. Entre ellas destaca Demon Slayer: Infinity Castle 2. También surgen nuevas temporadas y adaptaciones que dominan la conversación en redes sociales.

Infinity Castle 2 marca una etapa clave en el cierre de Kimetsu no Yaiba. La historia forma parte de una trilogía cinematográfica. Este proyecto adapta el tramo final del manga de Koyoharu Gotōge.

La trama se desarrolla en el Castillo Infinito, base de Muzan. En ese escenario, los Pilares enfrentan combates decisivos. Las batallas elevan la intensidad y el espectáculo.

Lanzamientos de anime más esperados en 2027

1. Jujutsu Kaisen – Temporada 4

La historia de Yuji Itadori continúa con el arco del “Culling Game”. Esta fase incluye combates complejos y reglas exigentes. La narrativa incorpora más violencia y conflictos políticos. También profundiza en las consecuencias para personajes relevantes.

2. Frieren: Beyond Journey’s End – Temporada 3

La serie retoma el viaje de la elfa maga Frieren. La trama mantiene un ritmo pausado. El enfoque explora la relación con los humanos tras la derrota del rey demonio. Los nuevos episodios revelan el pasado de varios personajes y conservan un tono melancólico.

3. Kagurabachi

La adaptación de Kagurabachi llega como una apuesta fuerte del género shonen. El manga generó interés desde sus primeros capítulos. La historia presenta espadas malditas, crimen organizado y un protagonista con pasado violento. La propuesta destaca por su estilo visual.

4. Boruto: Two Blue Vortex

La franquicia Naruto continúa con esta nueva etapa. La historia introduce un salto temporal. Los personajes aparecen en versiones más maduras. El mundo presenta cambios en alianzas y amenazas. Boruto enfrenta una reputación distinta.

Otros estrenos confirmados para 2027

Dan Da Dan – Temporada 3: Esta entrega incluye el arco de los Globalistas Espaciales. La producción se confirmó durante la Jump Festa 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.