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Los estrenos más esperados que compiten con ‘Demon Slayer: Infinity Castle 2′

Producciones como Jujutsu Kaisen, Frieren y Boruto marcan un calendario cargado para los fanáticos del anime en 2027

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Por El Comercio / Perú / GDA
El anime prepara grandes lanzamientos en 2027 con secuelas y nuevas series que elevan la expectativa mundial.
El anime prepara grandes lanzamientos en 2027 con secuelas y nuevas series que elevan la expectativa mundial. (Ufotable/TOHO)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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