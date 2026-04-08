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‘Demon Slayer: Infinity Castle’ fija su última función en Japón y marca el inicio de su despedida definitiva

La cinta que abrió el arco del Castillo Infinito dejará los cines japoneses este mes de abril tras una extensa permanencia

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Por El Comercio / Perú / GDA
La nueva cinta de Demon Slayer, Infinity Castle, se estrena en Latinoamérica en agosto. Es la primera de una trilogía que cerrará la historia del anime.
La película de “Kimetsu no Yaiba” anuncia su última función en Japón y prepara el camino para su posible estreno en plataformas digitales. (Ufotable/Ufotable)







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El Comercio

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