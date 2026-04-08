‘Demon Slayer: Infinity Castle’ fija su última función en Japón y marca el inicio de su despedida definitiva

La película de “Kimetsu no Yaiba” anuncia su última función en Japón y prepara el camino para su posible estreno en plataformas digitales.

La película Demon Slayer: Infinity Castle entra en su etapa final en los cines japoneses. La producción ya tiene definida la fecha de su última proyección. El cierre llega tras una extensa permanencia en cartelera desde su estreno en 2025.

El largometraje, que abre la trilogía del arco del Castillo Infinito, mantiene una fuerte presencia en salas durante varios meses. Su éxito responde al respaldo del público y al posicionamiento de la franquicia Kimetsu no Yaiba.

La despedida incluye una estrategia dirigida a atraer espectadores en su tramo final. Las cadenas de cine en Japón ofrecen obsequios limitados, como ilustraciones coleccionables. La medida busca incentivar la compra de entradas en las últimas semanas.

Fecha confirmada para la última función

La función final de Demon Slayer: Infinity Castle en Japón está programada para el jueves 9 de abril de 2026. La fecha establece un cierre concreto para quienes desean ver la película en pantalla grande o repetir la experiencia.

La cinta debutó en julio de 2025. Desde entonces se mantiene vigente en cartelera. Su permanencia supera lo habitual en salas comerciales. El fenómeno se sostiene por el interés continuo del público y por campañas promocionales.

Lo que anticipa su salida de los cines

El fin de su exhibición en Japón apunta a un siguiente paso en su distribución. La salida de cartelera funciona como antesala de su eventual llegada al streaming.

Entre las plataformas que podrían incorporar la película figura Crunchyroll. La expectativa crece entre los seguidores que esperan su estreno en formato digital.

Ficha técnica de Demon Slayer: Infinity Castle

Año: 2025

2025 Duración: 155 min.

155 min. País: Japón, Estados Unidos

Japón, Estados Unidos Dirección: Haruo Sotozaki

Haruo Sotozaki Guion: Koyoharu Gotōge

Koyoharu Gotōge Música: Yuki Kajiura, Go Shiina

Yuki Kajiura, Go Shiina Fotografía: Yuichi Terao

Yuichi Terao Compañías: Aniplex, Crunchyroll, Shueisha, Sony Pictures Releasing, Ufotable, TOHO

Aniplex, Crunchyroll, Shueisha, Sony Pictures Releasing, Ufotable, TOHO Distribución: Crunchyroll, Sony Pictures

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