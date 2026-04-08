‘Demon Slayer: Infinity Castle’ fija su última función en Japón y marca el inicio de su despedida definitiva

La película Demon Slayer: Infinity Castle entra en su etapa final en los cines japoneses. La producción ya tiene definida la fecha de su última proyección. El cierre llega tras una extensa permanencia en cartelera desde su estreno en 2025.
El largometraje, que abre la trilogía del arco del Castillo Infinito, mantiene una fuerte presencia en salas durante varios meses. Su éxito responde al respaldo del público y al posicionamiento de la franquicia Kimetsu no Yaiba.
La despedida incluye una estrategia dirigida a atraer espectadores en su tramo final. Las cadenas de cine en Japón ofrecen obsequios limitados, como ilustraciones coleccionables. La medida busca incentivar la compra de entradas en las últimas semanas.
Fecha confirmada para la última función
La función final de Demon Slayer: Infinity Castle en Japón está programada para el jueves 9 de abril de 2026. La fecha establece un cierre concreto para quienes desean ver la película en pantalla grande o repetir la experiencia.
La cinta debutó en julio de 2025. Desde entonces se mantiene vigente en cartelera. Su permanencia supera lo habitual en salas comerciales. El fenómeno se sostiene por el interés continuo del público y por campañas promocionales.
Lo que anticipa su salida de los cines
El fin de su exhibición en Japón apunta a un siguiente paso en su distribución. La salida de cartelera funciona como antesala de su eventual llegada al streaming.
Entre las plataformas que podrían incorporar la película figura Crunchyroll. La expectativa crece entre los seguidores que esperan su estreno en formato digital.
Ficha técnica de Demon Slayer: Infinity Castle
- Año: 2025
- Duración: 155 min.
- País: Japón, Estados Unidos
- Dirección: Haruo Sotozaki
- Guion: Koyoharu Gotōge
- Música: Yuki Kajiura, Go Shiina
- Fotografía: Yuichi Terao
- Compañías: Aniplex, Crunchyroll, Shueisha, Sony Pictures Releasing, Ufotable, TOHO
- Distribución: Crunchyroll, Sony Pictures
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