‘Demon Slayer: Infinity Castle’ vuelve a los cines en este 2026 en Estados Unidos y otros países: estos son los detalles

Crunchyroll y Sony Pictures relanzan la primera parte de la trilogía final de 'Kimetsu no Yaiba' con funciones especiales en Norteamérica.

La película Demon Slayer: Infinity Castle regresará a los cines de Estados Unidos y otros países en marzo de 2026. Crunchyroll confirmó el reestreno con funciones limitadas y con la incorporación del formato inmersivo ScreenX en Norteamérica.

La producción, basada en el anime Kimetsu no Yaiba, iniciará esta nueva etapa el viernes 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos y Canadá. En el Reino Unido, el retorno a las salas está previsto para el sábado 7 de marzo.

El anuncio llega luego de que la cinta rompiera récords de taquilla durante su estreno original en Norteamérica en setiembre de 2025. Ahora tendrá una segunda exhibición con una ventana limitada.

Crunchyroll organiza el relanzamiento junto a Sony Pictures Entertainment. Ambas compañías ya trabajaron en el estreno internacional previo.

La estrategia contempla una permanencia corta en cartelera. Las funciones no estarán disponibles de forma indefinida.

El inicio del enfrentamiento final

Demon Slayer: Infinity Castle es la primera entrega de una trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

La historia marca el inicio del enfrentamiento definitivo entre los Cazadores de Demonios y Muzan Kibutsuji, el Demonio Progenitor y antagonista principal de la franquicia.

La trama sigue a Tanjiro Kamado y sus compañeros, entre ellos Zenitsu e Inosuke, tras completar el Entrenamiento Hashira. Muzan aparece en la Mansión Ubuyashiki y provoca una crisis.

El hecho arrastra a los cazadores al Castillo Infinito. Se trata de una fortaleza demoníaca que cambia de forma y arquitectura.

Ese espacio laberíntico se convierte en el campo de batalla para la guerra final entre humanos y demonios.

ScreenX: la experiencia inmersiva que debutará en la región

Una de las principales novedades del reestreno es la incorporación del formato ScreenX en Norteamérica.

Este sistema proyecta la imagen en tres pantallas. Incluye la pantalla frontal y dos laterales. Genera un campo de visión de 270 grados que envuelve al espectador.

La experiencia busca potenciar las secuencias de acción dentro del Castillo Infinito. El diseño cambiante del escenario se adapta a este tipo de proyección.

Idiomas y venta de entradas

La película se exhibirá en japonés con subtítulos en inglés y también contará con doblaje al inglés.

La preventa inició el 20 de febrero del 2026. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del filme y en los sitios web de las cadenas de cine participantes.

El evento es limitado. Las funciones estarán disponibles por tiempo reducido en cada país.

