‘Demon Slayer: Infinity Castle’ vuelve a los cines en este 2026 en Estados Unidos y otros países: estos son los detalles

La exitosa película del anime ‘Kimetsu no Yaiba’ tendrá un reestreno limitado. Conozca las fechas, los países confirmados y la experiencia inmersiva

Por El Comercio / Perú / GDA
La nueva cinta de Demon Slayer, Infinity Castle, se estrena en Latinoamérica en agosto. Es la primera de una trilogía que cerrará la historia del anime.
Crunchyroll y Sony Pictures relanzan la primera parte de la trilogía final de 'Kimetsu no Yaiba' con funciones especiales en Norteamérica. (Ufotable/Ufotable)







El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

