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Tyler, the Creator creó un gran caos y se llevó ensordecedores ‘abucheos’ por todo esto que pasó en su concierto en Costa Rica

El artista estadounidense surfeó por el frenesí alimentado por su energía inagotable y algunos imprevistos en una noche caótica hasta decir basta

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Por Juan Pablo Sanabria
Tyler, the Creator en Costa Rica
Tyler, the Creator dio su primer concierto en Costa Rica este 18 de marzo. (David Chacón)







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Tyler, the CreatorTyler, the Creator en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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