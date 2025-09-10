Viva

Turistas presencian ataque mortal de leones a funcionario en zoológico de Tailandia

El ataque ocurrió en presencia de visitantes y duró 15 minutos. Las autoridades analizan si se incumplieron protocolos de seguridad

Por O Globo / Brasil / GDA
Funcionario murió tras ataque de leones en Tailandia. El hecho ocurrió frente a turistas y el zoológico cerró de forma temporal.
