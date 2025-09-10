Turistas presencian ataque mortal de leones a funcionario en zoológico de Tailandia

Funcionario murió tras ataque de leones en Tailandia. El hecho ocurrió frente a turistas y el zoológico cerró de forma temporal.

Un funcionario del parque Safari World en Bangkok, Tailandia, perdió la vida este miércoles 10 de setiembre tras ser atacado por una manada de leones. El hecho ocurrió frente a varios turistas, quienes no pudieron intervenir para evitar el trágico desenlace.

El incidente ocurrió cerca de las 11 a. m., hora local, cuando Jian Rangkharasamee, de 58 años, descendió de su vehículo en la zona destinada a los felinos. En ese momento, uno de los leones se aproximó por detrás y lo derribó.

LEA MÁS: La FWC pide ayuda: solicitan reportar avistamientos de una rara especie de serpiente que se creía extinta

Otros seis o siete leones se sumaron al ataque, que se prolongó durante aproximadamente 15 minutos. Los visitantes intentaron alertar al personal mediante gritos y bocinas, pero no lograron detener la agresión. El trabajador fue trasladado a un hospital, pero falleció debido a las heridas.

Según confirmó el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, Rangkharasamee tenía la tarea de alimentar a los leones. Las autoridades investigan si el funcionario violó los protocolos de seguridad, ya que está prohibido que empleados o turistas salgan de sus automóviles en las áreas del safari.

El hecho generó fuertes reacciones entre organizaciones defensoras de los derechos animales. La ONG PETA solicitó que los leones sean reubicados en un santuario, alegando que, aunque hayan sido criados en cautiverio, estos animales conservan sus instintos salvajes.

La Wildlife Friends Foundation Thailand lamentó el hecho y pidió revisar las políticas de manejo de fauna silvestre en cautiverio.

El Safari World aseguró que los 32 leones que residen en el parque cuentan con licencia. Anunció también el refuerzo de sus medidas de seguridad y el cierre temporal del recinto para turistas, mientras avanzan las investigaciones.

Este es el primer caso fatal registrado en el zoológico desde su apertura, hace 40 años.

LEA MÁS: Cómo cultivar un árbol de aguacate en casa y hacer que dé frutos más rápido

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.