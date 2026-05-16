Turistas aseguran que esta es la mejor playa de Costa Rica: ¿usted qué opina?

Unos turistas e influencers cubanos visitaron una popular playa de Costa Rica y quedaron deslumbrados.

Los turistas y creadores de contenido cubanos conocidos en redes sociales como Los Robertos aseguraron haber visitado la que consideran la “mejor” playa de Costa Rica y compartieron con sus seguidores los detalles que más les llamaron la atención del lugar.

“Estamos en playa Conchal, la playa que más ustedes nos recomendaron visitar acá en Costa Rica y supuestamente es la más bonita de todo el país. Nosotros vinimos a comprobarlo”, comentaron.

Durante su recorrido, destacaron características como el color azul y cristalino del agua, así como el ambiente relajado con personas disfrutando del paisaje guanacasteco.

También relataron que tuvieron que caminar un poco para llegar al sitio, pero aseguraron que el esfuerzo valió la pena. “Algo que nos llama mucho la atención de esta playa es que no tiene arena, tiene conchas. Yo creo que por eso se llama Conchal”, añadieron.

Los influencers mencionaron, además, que les sorprendió el contraste entre esta playa y otras cercanas, pese a la poca distancia entre ellas.

“Nos metimos al agua y está superrica, está increíble, y con el calor que hay viene de maravilla esta agüita”, señalaron.

Asimismo, indicaron que algunos locales les advirtieron sobre el oleaje, que puede ser fuerte en ciertos momentos. “Es un paraíso, definitivamente. Aunque hay conchas, no se siente incómodo”, expresaron.

En la sección de comentarios, varios usuarios coincidieron con su apreciación, mientras que otros les recomendaron visitar otras playas que, a su criterio, también destacan por su belleza, como Rajadita y Penca.