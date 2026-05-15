Cinco turistas fallecieron en accidente de buceo en Maldivas durante inmersión a 50 metros

Autoridades de Maldivas investigan la muerte de cinco turistas italianos en un popular sitio de buceo cerca de Alimatha.

Cinco turistas italianos murieron durante una inmersión en las Maldivas la mañana de este jueves 14 de mayo. El grupo realizaba un recorrido de buceo a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Entre las víctimas figuraban Monica Montefalcone, profesora universitaria y bióloga reconocida, y su hija Giorgia Sommacal, de 20 años.

Las otras víctimas fueron identificadas como Muriel Oddenino, oriunda de Turín; Gianluca Benedetti, instructor de buceo de Padua; y Federico Gualtieri, de Borgomanero, según informó el diario británico The Sun.

De acuerdo con las primeras versiones de la investigación, el grupo abordó el yate Duke of York, una embarcación de buceo operada por extranjeros, en medio de fuertes vientos.

Los cinco desaparecieron cerca de Alimatha, uno de los puntos de inmersión más visitados del atolón de Vaavu.

La policía local abrió una investigación para determinar las causas de la tragedia. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron detalles oficiales sobre las muertes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia indicó que los turistas murieron mientras intentaban explorar cavernas a una profundidad de 50 metros.

Medios italianos, citando especialistas en buceo, señalaron que una posible causa de las muertes sería una intoxicación por oxígeno.

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