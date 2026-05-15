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Cinco turistas fallecieron en accidente de buceo en Maldivas durante inmersión a 50 metros

El grupo exploraba cavernas submarinas en el atolón de Vaavu cuando ocurrió la tragedia durante una inmersión profunda

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Por O Globo / Brasil / GDA
Autoridades de Maldivas investigan la muerte de cinco turistas italianos en un popular sitio de buceo cerca de Alimatha.
Autoridades de Maldivas investigan la muerte de cinco turistas italianos en un popular sitio de buceo cerca de Alimatha. (Daily Mail/Facebook)







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