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¡Trueno caerá en Costa Rica!: el rapero argentino promete show con toda la energía del barrio, la familia y el hip-hop

Desde Buenos Aires, el artista conversó con ‘La Nación’ sobre sus raíces, la herencia musical de su padre y el espectáculo que traerá al país en noviembre

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Por Fátima Jiménez
Trueno
Trueno regresará a Costa Rica el próximo 1.º de noviembre con un show inspirado en su más reciente álbum, 'Turr4zo'. (Suministrada a La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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