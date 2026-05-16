Rapero argentino confirma esperado regreso a Costa Rica: conozca la fecha del concierto

Trueno tuvo su primer concierto en solitario en Costa Rica en el 2024.

El concierto de Trueno en Costa Rica quedó confirmado tras el anuncio de la gira mundial del rapero argentino, quien regresará a suelo nacional luego de su exitoso paso por el Festival Picnic. El esperado espectáculo se realizará en noviembre de este año.

Mateo Palacios Corazzina, nombre real del artista, dio a conocer la lista de destinos en sus redes sociales. En el caso de Costa Rica, la presentación está fijada para el 1.º de noviembre en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. Su gira internacional pasará por otros países como Japón, Estados Unidos, España y México.

Sus seguidores podrán cantar en vivo temas reconocidos como Real Gangsta Love, Mamichula y Feel Me.

Trueno ya tuvo un concierto en solitario en el país, celebrado en junio de 2024 en el Palacio de los Deportes, y a inicios de este año formó parte del Festival Picnic.

Con este anuncio, el intérprete se une a otras grandes figuras de la escena argentina que visitarán suelo costarricense en los próximos meses, como Cazzu y Tini.