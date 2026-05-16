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Rapero argentino confirma esperado regreso a Costa Rica: conozca la fecha del concierto

El joven cantante se une a otros artistas del país sudamericano que visitarán el país, como Cazzu y Tini

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Por Fiorella Montoya
13/06/2024. Concierto de Trueno. Palacio de los Deportes, Heredia. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: SNK. Sergio.
Trueno tuvo su primer concierto en solitario en Costa Rica en el 2024. (Lilly Arce)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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