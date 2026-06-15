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Tres playas de Costa Rica destacan entre las 100 mejores del planeta

Costa Rica logró colocar tres destinos costeros en una selección internacional que reconoce playas por su belleza natural, conexión con el océano y valor ambiental

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Por Silvia Ureña Corrales
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
Playa Cocles, Conchal y Uvita aparecen en la guía global Corona Beach 100 2026, que destaca destinos costeros de seis continentes. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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