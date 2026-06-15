Tres playas de Costa Rica destacan entre las 100 mejores del planeta

Costa Rica colocó tres playas en la edición 2026 de Corona Beach 100, una guía internacional que reúne destinos costeros seleccionados por su conexión con la naturaleza, su cultura de playa y el valor de sus paisajes.

La nueva edición del listado se presentó en el marco del Día Mundial de los Océanos y amplió su alcance con nuevas ubicaciones, más de 300.000 experiencias disponibles a través de Tripadvisor y programas de conservación desarrollados junto con la organización Oceanic Global.

“No se trata solo de descubrir playas, sino de poner en valor y proteger los ecosistemas que las hacen únicas. Queremos inspirar a las personas a salir, desconectar y reconectar con la naturaleza a través del espíritu de ‘This Is Living’”, expresó Clarissa Pantoja, Global VP de Corona.

Playa Cocles, en Puerto Viejo de Talamanca, Limón; Playa Conchal, en Brasilito de Guanacaste; y Playa Uvita, en el cantón de Osa, Puntarenas, figuran entre los destinos incluidos en la selección internacional.

En el caso de Playa Conchal, en Guanacaste, la guía destaca sus aguas tranquilas y transparentes, así como la particular mezcla de arena y fragmentos de conchas que caracteriza su litoral. El destino fue reconocido por ofrecer una experiencia orientada al descanso, el contacto con la naturaleza y la conexión con la cultura local.

La publicación señala que la playa sobresale por su ambiente relajado y por las condiciones que permiten disfrutar del océano durante gran parte del año. Además, resalta la hospitalidad costarricense y los paisajes que combinan mar, vegetación y atardeceres sobre el Pacífico.

La playa sobresale por su ambiente relajado y por las condiciones que permiten disfrutar del océano durante gran parte del año. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Playa Uvita, en el Pacífico sur, figura en la selección por su riqueza natural y por ser uno de los principales puntos de observación de ballenas jorobadas en el país. La guía destaca la combinación de playas, selva tropical y biodiversidad que caracteriza a esta zona del cantón de Osa.

El documento también menciona el famoso tómbolo que, durante la marea baja, forma una figura similar a la cola de una ballena. Este fenómeno natural se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Uvita y en uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Destaca la combinación de playas, selva tropical y biodiversidad que caracteriza a esta zona del cantón de Osa. (Rafael PACHECO GRANADOS)

En el Caribe costarricense, Playa Cocles fue incluida gracias a su tradición surfista, su entorno natural y la identidad cultural que distingue a Puerto Viejo de Talamanca. La guía describe el destino como uno de los puntos con oleaje más constante del país y apto para distintos niveles de experiencia en el surf.

Además de las condiciones para este deporte, la publicación resalta el ambiente caribeño de la zona, marcado por la música, la gastronomía local y la presencia de fauna silvestre. La combinación de naturaleza, cultura y estilo de vida relajado posicionó a Cocles entre las playas seleccionadas para la edición 2026.

La combinación de naturaleza, cultura y estilo de vida relajado posicionó a Cocles. (Shutterstock)

La iniciativa forma parte de la plataforma global This Is Living, impulsada por la marca Corona, que promueve actividades al aire libre y el contacto con entornos naturales.

Según la información divulgada por la empresa, la edición 2026 incorporó 27 nuevas playas al listado y reforzó las acciones orientadas a la protección de ecosistemas costeros. También amplió la oferta de experiencias turísticas disponibles para los visitantes mediante alianzas con operadores y plataformas especializadas.

El ranking reúne playas de seis continentes, desde destinos remotos hasta sitios reconocidos por el surf, la biodiversidad y los paisajes naturales. La selección se desarrolló en conjunto con la agencia experiencial WINK.

Los organizadores indicaron que cada ubicación fue evaluada a partir de tres criterios principales: cultura de playa, conexión con la naturaleza y atractivo paisajístico. Además, 20 playas recibieron la distinción tres soles, la categoría más alta del programa.

Entre las novedades de este año destaca una mayor presencia de Sudamérica, con nuevas incorporaciones en Uruguay, Argentina y Brasil. El listado también sumó destinos en África, incluyendo playas de Mozambique y Sudáfrica, así como nuevas referencias para el surf en Nueva Zelanda y enclaves costeros en Europa.

En Centroamérica también aparecieron otros destinos como Chepes Beach, en Utila, Honduras. Mientras tanto, en España fue incluida Grandes Playas de Corralejo, en Fuerteventura, Islas Canarias.

En los primeros lugares de la clasificación aparecen Agia Anna Beach, en Mykonos (Grecia); Aiguablava Beach, en Cataluña (España); y Alegria Beach, en Santa Mónica (Filipinas). La guía destacó estos destinos por su entorno natural, sus paisajes costeros y la experiencia que ofrecen a los visitantes.