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Medio español destaca al Pacífico Sur de Costa Rica como refugio de la auténtica pura vida

Desde la legendaria ola de Pavones hasta los bosques donde habita el quetzal, este recorrido revela por qué el Pacífico Sur cautiva a viajeros de todo el mundo

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Por Silvia Ureña Corrales
Golfito Pacífico Sur
Un reportaje de 'El País' resalta la naturaleza, el surf, la observación de fauna y la vida rural del Pacífico Sur costarricense. (Alonso Tenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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