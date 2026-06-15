Medio español destaca al Pacífico Sur de Costa Rica como refugio de la auténtica pura vida

Un reportaje de 'El País' resalta la naturaleza, el surf, la observación de fauna y la vida rural del Pacífico Sur costarricense.

El Pacífico Sur de Costa Rica recibió un importante reconocimiento internacional luego de que el diario español El País dedicara la portada de su suplemento de viajes El Viajero a esta región del país en una publicación difundida el domingo 14 de junio bajo el titular Rumbo al sur secreto de Costa Rica: entre el canto de las olas y el quetzal.

El reportaje presenta a la zona como uno de los destinos donde todavía se conserva la esencia de la expresión “pura vida”, lejos de los grandes desarrollos turísticos y de las rutas más concurridas por visitantes internacionales.

La publicación española centra su recorrido en el cantón de Golfito y destaca los atractivos naturales del Parque Nacional Piedras Blancas, un área protegida que combina recorridos en bote por la costa y caminatas por senderos rodeados de bosque tropical.

El medio también resalta la importancia del golfo Dulce, reconocido en 2023 como Sitio Patrimonio de las Ballenas por la World Cetacean Alliance. Según el reportaje, entre julio y agosto es posible observar ballenas en esta zona del Pacífico sur, una actividad que fortalece la oferta turística de la región.

Uno de los puntos que recibe mayor atención es Pavones, comunidad conocida internacionalmente por el surf. El artículo recuerda que su ola izquierda es considerada una de las más largas del mundo y puede superar un kilómetro de recorrido en condiciones favorables.

El diario español señala que el atractivo de Pavones no se limita al deporte. También destaca que el poblado mantiene un desarrollo turístico moderado y conserva características que lo diferencian de otros destinos más masificados de la región.

El recorrido continúa hacia las montañas del sur de Costa Rica, específicamente en el cantón de Coto Brus. Allí, la publicación describe el cambio de paisaje y clima que experimentan los visitantes al ascender desde la costa hacia zonas de bosque nuboso.

Entre los principales atractivos mencionados figura la observación del quetzal, una de las aves más emblemáticas de Centroamérica. El País relata encuentros con esta especie en áreas boscosas donde abundan los aguacatillos, árbol fundamental para su alimentación.

La publicación también destaca la cercanía del Parque Internacional La Amistad, así como la ruta hacia la Cascada y el mirador de Santa María de Pittier, conocido localmente como El Sueño de Marino. Desde este punto se observan amplios paisajes del sur del país.

Además de los recursos naturales, el trabajo periodístico dedica espacio a la actividad agropecuaria de la región. Entre las visitas realizadas figura la finca El Escarbadero, ubicada en La Pintada de San Vito, donde se muestra el trabajo cotidiano relacionado con la ganadería.