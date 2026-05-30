El País

Costa Rica adorna portada de National Geographic Traveller del Reino Unido

Edición impresa y digital de la revista dedica su reportaje central al país en el marco de una estrategia del ICT dirigida a mercados europeos

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Por Juan Fernando Lara Salas

La edición de junio de 2026 de National Geographic Traveller del Reino Unido dedica su portada y reportaje principal a Costa Rica, tanto en su versión impresa como digital.








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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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