La edición de junio de 2026 de National Geographic Traveller del Reino Unido dedica su portada y reportaje principal a Costa Rica, tanto en su versión impresa como digital.

El artículo, titulado “Costa Rica: de Costa a Costa”, fue elaborado por la editora de contenidos Georgia Stephens y un equipo de periodistas especializados, informó este sábado el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Costa Rica en portada

La publicación muestra, mediante fotografías aéreas y de alta resolución, locaciones como Punta Catedral en el Parque Nacional Manuel Antonio, el Parque Nacional Volcán Arenal con su cono perfecto, el Parque Nacional Corcovado y el Caribe costarricense.

El reportaje también incluye referencias a la comunidad indígena Bribrí, la observación del quetzal en San Gerardo de Dota y el turismo sostenible en distintas regiones del país.

La cobertura es resultado de dos viajes de prensa realizados en diciembre de 2025 y enero de 2026, coordinados por el área de Promoción del Segmento Vacacional en Europa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la agencia de relaciones públicas Four Communications, con sede en el Reino Unido.

La edición de junio de 2026 de National Geographic Traveller del Reino Unido presenta a Costa Rica en su portada. La revista distribuye 58.242 ejemplares impresos certificados en ese país. Foto: ICT / National Geographic Traveller. (ICT / National Geographic Traveller./Cortesía)

Angélica Herra, coordinadora de mercado en Europa del ICT, indicó que la aparición forma parte de una estrategia de posicionamiento del país en Europa.

Según Herra, el mercado británico está integrado por “viajeros conscientes y de alto valor que buscan conectar con nuestra esencia sostenible”.

Costa Rica adorna portada de National Geographic Traveller del Reino Unido

El ICT estima que el reportaje alcanzaría más de 1,2 millones de usuarios únicos mensuales en plataformas digitales, además de los 58.242 ejemplares impresos certificados que distribuye la revista en el Reino Unido.

El Reino Unido es el tercer mercado emisor de turistas europeos hacia Costa Rica.

Según datos de la Dirección de Investigación e Inteligencia de Mercados del ICT, durante el primer cuatrimestre de 2026 ingresaron al país más de 30.385 visitantes británicos por vía aérea, con una estadía promedio de entre 12 y 14 días.

Esta no es la primera estrategia promocional directa para potenciales turístas del Reino Unido. En el 2023, tres taxis clásicos de Londres exhibieron la belleza natural de Costa Rica por las calles de la capital inglesa.

Como una forma de atraer turismo, los vehículos lucían una imagen de una rana de ojos rojos en su parte frontal, unida al mensaje “más esencial que nunca”.

Los clientes que ingresaron a estos vehículos también se encontraron con imágenes complementarias de parte de la variada oferta turística de nuestro país, que incluye playas, fauna y actividades al aire libre como el canopy.