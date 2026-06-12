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Tres hamburguesas de Latinoamérica destacan entre las mejores del mundo en ranking internacional

Desde Buenos Aires hasta São Paulo, estas propuestas conquistaron a los expertos gastronómicos y lograron un lugar en una de las listas más prestigiosas del año

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Por Silvia Ureña Corrales
Un ranking global de 'Time Out' incluyó tres hamburgueserías latinoamericanas entre las 14 mejores del mundo por calidad, sabor y popularidad.
Un ranking global de 'Time Out' incluyó tres hamburgueserías latinoamericanas entre las 14 mejores del mundo por calidad, sabor y popularidad. (Clan BBQ/Clan BBQ)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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