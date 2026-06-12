Tres hamburguesas de Latinoamérica destacan entre las mejores del mundo en ranking internacional

Un ranking global de 'Time Out' incluyó tres hamburgueserías latinoamericanas entre las 14 mejores del mundo por calidad, sabor y popularidad.

Un nuevo listado internacional sobre las mejores hamburguesas del mundo incluyó a tres establecimientos de América Latina entre los 14 seleccionados por editores gastronómicos de la revista Time Out. Los restaurantes reconocidos se encuentran en Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo.

La clasificación reunió recomendaciones de especialistas en gastronomía de distintas ciudades y posteriormente ordenó los resultados según las valoraciones obtenidas en Google. El listado destaca propuestas de países como Canadá, Japón, Sudáfrica, España, Argentina y Brasil.

En el puesto nueve y la primera de la región apareció Kiddo, una hamburguesería de Buenos Aires que ganó popularidad por una receta centrada en el equilibrio de ingredientes. Su hamburguesa The Park combina carne de res, queso americano, tomate, lechuga, cebolla y una salsa de la casa servidos en un pan elaborado exclusivamente para la marca.

Según la publicación, el establecimiento apuesta por la calidad de la carne y los ingredientes frescos en lugar de las preparaciones con exceso de queso o acompañamientos. El negocio fue creado por Alejandro Roig, conocido por su contenido especializado en hamburguesas en plataformas digitales.

La posición número 12 y la segunda de Latinoamérica fue para Clan BBQ, ubicado en Río de Janeiro. Su propuesta utiliza una mezcla de falda de res de 180 gramos cocinada sobre carbón, acompañada de queso cheddar inglés y salsa de la casa dentro de un pan brioche.

Los editores destacaron el sabor ahumado que aporta la cocción al carbón y la combinación entre la carne, el queso y el pan tostado. El restaurante también permite añadir ingredientes adicionales como tocineta o cebolla.

La tercera representación latinoamericana correspondió a GrindHouse 1%, en São Paulo, que ocupó el puesto 14. Su hamburguesa incluye una torta de costilla de 220 gramos, queso americano, tocineta, requeijão (un queso untable suave y cremoso), pepinillos, tomate y lechuga en un pan brioche preparado a la parrilla.

La publicación señaló que el producto destaca por el sabor generado por la cocción con fuego de leña y por el equilibrio entre ingredientes grasos y elementos frescos que aportan contraste.

El primer lugar del ranking fue para Smash Things, en Tokio, Japón. El establecimiento se especializa en hamburguesas elaboradas con carne wagyu japonesa cocinada mediante la técnica smash burger. El segundo puesto correspondió a Zuney Wagyu Burgers, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, mientras que el tercero fue para Nolita, en Madrid, España.