Tras nocaut y cirugía, Jake Paul presume millonaria bolsa y varios lujos dentro de un avión privado

El boxeador reapareció luego del nocaut y la cirugía de mandíbula con una ostentosa exhibición de dinero y lujos

Por O Globo / Brasil / GDA
Luego de perder por nocaut y ser operado, Jake Paul publicó imágenes con dinero, armas y artículos de lujo, tras recibir una bolsa millonaria por su combate.
Jake Paul durante su pelea con el boxeador boxeo Anthony Joshua. (GIORGIO VIERA/AFP)







