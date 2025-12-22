Tras nocaut y cirugía, Jake Paul presume millonaria bolsa y varios lujos dentro de un avión privado

Jake Paul volvió a mostrarse en público apenas dos días después del nocaut que sufrió ante el ex campeón mundial de boxeo Anthony Joshua, combate que lo envió al hospital con una fractura de mandíbula y que terminó en cirugía.

Pese al revés deportivo y médico, el influencer y boxeador exhibió en redes sociales la bolsa millonaria que obtuvo en el evento y un ostentoso entorno dentro de una aeronave privada.

El estadounidense apareció en su cuenta de Instagram dentro de un avión, rodeado de dinero en efectivo, que correspondería a una parte de los $184 millones que recibió por la pelea. En las imágenes también se observan armas de fuego, entre ellas rifles y escopetas, además de una pistola de color dorado que sostenía en la mano.

La derrota ocurrió la noche del sábado anterior, cuando Paul enfrentó a Joshua, exmonarca de los pesos pesados. El combate se extendió por seis asaltos, hasta que el británico conectó un golpe que provocó la fractura en la mandíbula del creador de contenido y forzó su traslado a un centro médico.

Tras la evaluación médica, los especialistas informaron que Paul necesitaba dos placas de titanio para estabilizar la mandíbula. También indicaron la extracción de varios dientes y una dieta líquida durante siete días como parte del proceso de recuperación posterior a la operación.

Las fotografías también revelaron otros detalles del interior del avión. Las butacas estaban cubiertas con mantas de la marca Hermès y en el fondo de la cabina se apreciaban bolsas de compras de Louis Vuitton, elementos que reforzaron el tono de ostentación del mensaje. Además, la publicación incluyó una imagen de Paul durante su infancia.

