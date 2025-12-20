Jake Paul termina noqueado en el combate ante el excampeón mundial Anthony Joshua

Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la última década, mientras Jake Paul termina en el suelo.

Uno de los combates más esperados este año fue la pelea entre el influencer estadounidense Jake Paul y el excampeón inglés de peso pesado Anthony Joshua, pelea que este último dominó de inicio a fin.

El evento fue realizado por la promotora de Paul (MVP), quien desde su debut en boxeo en el 2020, tiene un récord de 12 victorias y 2 derrotas con la de este 19 de diciembre.

Jake Paul peleó con excampeones de diferentes deportes de contacto, entre ellos resalta un combate contra un Mike Tyson de casi 60 años.

Su rival, Anthony Joshua, fue campeón de peso completo y ganó una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Los fanáticos y las casas de apuestas daban a Joshua por ganador, y solo le bastaron seis rounds para noquear al estadounidense.

Si bien Joshua ya tiene 36 años y no está en el mejor momento de su carrera, aún tiene gas en el tanque para darle espectáculos a los fans del boxeo.

Tras la pelea, Jake Paul mencionó tener la mandíbula rota por los golpes de Joshua, además, expresó que le faltó más cardio pero tras una recuperación amplia, volverá al cuadrilátero mejor que nunca.

Según reportes, los boxeadores ganarán casi 100 millones de dólares cada uno por el evento.