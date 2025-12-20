Puro Deporte

Jake Paul termina noqueado en el combate ante el excampeón mundial Anthony Joshua

El excampeón fue muy contundente ante un Jake Paul que no pudo finalizar la pelea

Por Isaac Vega
Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la última década.
Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la última década, mientras Jake Paul termina en el suelo. (Ed Mulholland/Getty Images for Netflix)







