Tras la emoción por Cristiano Ronaldo, Gabriela Jiménez volvió a vivir un momento único con otro astro

Luego de la emoción que vivió con la llegada de Cristiano Ronaldo al Mundial 2026, Gabriela Jiménez tuvo otra gran experiencia al lado de otra leyenda del fútbol. Y hasta repitió nombre, solo que en esta ocasión se trataba de Ronaldo Nazario.

Anteriormente, la periodista de Teletica compartió con emoción que pudo conocer de forma exclusiva la ubicación exacta en la que la Selección de Portugal haría el trasbordo del avión al autobús que los llevaría a su hotel de concentración.

En las cuentas de TD Más compartieron un extracto de la nota de Jiménez, en la que da cuenta de la llegada de Cristiano Ronaldo y de la gran emoción de la periodista al presenciar el momento.

“Hasta nos saludó directamente”, dice Gabriela, mientras se ven imágenes del astro portugués saludando al subir al autobús de su selección, ante los gritos de la comunicadora y otras personas presentes en el lugar.

Ahora, su trabajo en la cobertura del Mundial 2026 la acercó a Nazario, con quien sí pudo convivir de cerca y hasta tomarse un selfie que la comunicadora publicó con alegría en sus redes sociales.

“¡La foto! El 9 (delantero centro) perfecto. Simplemente el Fenómeno”, escribió Jiménez en el posteo, que ya acumula más de 15.000 likes en Instagram y cientos de comentarios.