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Tras la emoción por Cristiano Ronaldo, Gabriela Jiménez volvió a vivir un momento único con otro astro

Como parte de la cobertura del Mundial 2026, la comunicadora compartió con una leyenda del fútbol

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Por Juan Pablo Sanabria
Gabriela Jiménez
Gabriela Jiménez ha protagonizado una cobertura emocionante del Mundial 2026. (Captura de video)







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Gabriela JiménezTeleticaCristiano RonaldoRonaldo Nazario
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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