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Gabriela Jiménez vivió con Cristiano Ronaldo un momento que casi nadie logró y le causó gran emoción (video)

La comunicadora tuvo que esperar por horas para cubrir la llegada de la Selección de Portugal al Mundial 2026

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Por Juan Pablo Sanabria
Gabriela Jiménez
Gabriela Jiménez compartió su emoción tras la llegada de Cristiano Ronaldo al Mundial 2026. (Captura de video)







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Gabriela JiménezMundial 2026TeleticaCristiano Ronaldo
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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