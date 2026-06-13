Gabriela Jiménez vivió con Cristiano Ronaldo un momento que casi nadie logró y le causó gran emoción (video)

Gabriela Jiménez, periodista de Teletica, vivió con Cristiano Ronaldo uno de los momentos más especiales de su cobertura del Mundial 2026, al que, según afirma, solo ella y dos colegas más en todo el mundo pudieron acceder.

En sus historias de Instagram, Jiménez se mostró a las afueras de una pista de aterrizaje junto a un camarógrafo de la televisora. La periodista contó que estuvo allí por varias horas, a la espera del aterrizaje de la Selección de Portugal.

En el video, se muestra en una zona verde y detrás de ella se ven lo que parecen ser otros comunicadores. El sitio luce bastante vacío, pues, de acuerdo con la presentadora de 7 Estrellas, consiguió prácticamente en exclusiva los detalles específicos sobre dónde se daría el aterrizaje.

“No llegaron medios porque la información era privada. No se filtró por dónde había llegado el avión y solo había un medio de Portugal, uno local y nosotros de Costa Rica”, escribió.

En las cuentas de TD Más compartieron un extracto de la nota de Jiménez, en la que da cuenta de la llegada del astro portugués y de la gran emoción de la periodista al presenciar el momento.

“Hasta nos saludó directamente”, dice Gabriela, mientras se ven imágenes del futbolista saludando al subir al autobús de su selección, ante los gritos de la comunicadora y otras personas presentes en el lugar.