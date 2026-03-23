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Tras estar en estado crítico, cantante costarricense confirma lucha contra difícil enfermedad

El artista, que fue parte de la Orquesta Los Brillanticos, afirmó que se retiró durante un año para ‘ver si Dios le da unos años más’

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Por Fiorella Montoya
Olman Obando (de pie) es un cantante de música tropical. (Cortesía Eduardo Sánchez)







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Olman ObandoLos Billanticos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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