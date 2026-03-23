Tras estar en estado crítico, cantante costarricense confirma lucha contra difícil enfermedad

Olman Obando, reconocido cantante costarricense y figura de agrupaciones como la Orquesta Los Brillanticos y La Solución, salió del hospital luego de que el pasado 1.º de marzo se diera a conocer que luchaba con una situación crítica.

Este lunes 23 de marzo, en el programa De boca en boca (DBB), de Teletica, el artista nacional dio a conocer de qué se trató su padecimiento. Detalló que tiene una fuerte lucha contra la cirrosis y por ello hizo una pausa en su carrera desde hace un año.

A inicio de mes, su amigo Opo Marín había levantado las alarmas tras solicitar oraciones para Obando: “A todos los colegas músicos, amigos y seguidores de nuestro amado Olman Obando les pedimos mucha oración por su salud y que Dios haga su santa voluntad para que pueda salir adelante”, afirmó.

Tras esa situación, Obando confesó a Teletica que en esta ocasión “se salvó” porque aún le quedaba hígado, órgano que se ve afectado por la cirrosis tras el consumo de alcohol prolongado durante años.

“La solución está en dejar el licor... yo me salvé porque todavía me quedó un poquito de hígado, pero si no, terminas como muere la mayoría de los alcohólicos: vomitando sangre, sangrando por los oídos, por la nariz o defecando sangre”, dijo en la entrevista.

Obando, de 61 años, afirmó que durante 13 años él dejó el licor, entre el 2000 y el 2013, pero luego retomó el vicio “con más fuerza”, provocando esta última situación de salud.

El cantante espera recuperarse y poder continuar con su vida. “He venido en tratamientos, por eso me retiré un año, esperando hacer un alto en el camino para ver si Dios nos da unos añitos más”, dijo a De boca en boca.