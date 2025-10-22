Tragedia: Kadu Santos, el fisicoculturista brasileño que murió meses después de pedir matrimonio

El fisicoculturista Kadu Santos murió el 20 de octubre en el estado de Rio Grande do Sul.

Una lamentable noticia impactó el mundo del fisicoculturismo y a Brasil en especial, debido a la repentina muerte del deportista Kadu Santos, a los 31 años.

De acuerdo con el medio Infobae, su fallecimiento impactó a la comunidad deportiva, ya que el atleta murió en el estado de Rio Grande do Sul, el 20 de octubre. Hasta el momento no hay detalles de las causas del deceso.

Ricardo Nolasco dos Santos, su nombre de pila, fue un destacado fisicoculturista que en su carrera alcanzó 11 títulos nacionales y dos galardones como campeón absoluto del Muscle Contest, agregó Infobae.

La muerte ocurrió apenas unos meses después de que el deportista le propusiera matrimonio a su pareja, Sabrina Wollmann. La pedida de mano se dio durante una competición en julio, lo que marcó un momento muy romántico en el ambiente del fisicoculturismo.

La vela de Kadu se realizó el 21 de octubre en la región de Porto Alegre. Según Infobae, familiares, amigos y autoridades deportivas se hicieron presentes en la despedida.

“Kadu siempre fue un ejemplo de dedicación, disciplina y camaradería”, expresó el equipo Deusa Hera, del que el deportista formaba parte.