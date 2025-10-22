Viva

Tragedia: Kadu Santos, el fisicoculturista brasileño que murió meses después de pedir matrimonio

El deportista tenía 31 años. Aún no se han revelado las causas del fallecimiento

Por Jessica Rojas Ch.
Murió el fisicoculturista Kadu Santos, meses después de pedirle matrimonio a su novia.
El fisicoculturista Kadu Santos murió el 20 de octubre en el estado de Rio Grande do Sul. (Instagram)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

