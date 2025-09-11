‘Toy Story’ regresa a los cines por tiempo limitado: así podrá revivir la historia original de Pixar

La película “Toy Story” vuelve a los cines nacionales por su aniversario 30. Entradas ya están disponibles y el estreno de la parte 5 será en 2026.

Este 2025, la película Toy Story celebra su aniversario número 30 con un reestreno especial en las salas de cine.

Pixar lanzó esta cinta animada el 19 de noviembre de 1995 y con el tiempo se convirtió en un clásico del cine infantil. La historia de los juguetes Woody y Buzz Lightyear conquistó a públicos de todas las edades con temas como la amistad, el crecimiento personal y el miedo al abandono.

El impacto cultural de Toy Story se mantiene vigente. En la actualidad, las nuevas generaciones conocen a sus personajes no solo por las películas, sino también por la presencia que tienen en redes sociales, donde abundan los memes, parodias y videos virales relacionados.

Reestreno limitado: cines, fecha y objetos exclusivos

A partir del jueves 11 de setiembre, Toy Story se podrá ver nuevamente en las salas de Cinemark, Cinépolis y Nova Cinemas.

Este reestreno se realizará por tiempo limitado, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación. Los boletos estarán disponibles tanto en taquillas físicas como en plataformas digitales.

Además de revivir la historia en la pantalla grande, los asistentes podrán adquirir productos coleccionables exclusivos como palomeras y vasos temáticos inspirados en los personajes de la saga.

Pixar ya trabaja en ‘Toy Story 5′: fecha de estreno y detalles

La quinta entrega de la franquicia ya se encuentra en desarrollo. Según el calendario oficial de Pixar, Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

Esta nueva historia explorará los desafíos de los juguetes en un mundo dominado por celulares, tabletas y videojuegos, elementos que los desplazan y les generan dudas sobre su propósito.

Tras acompañar a Andy y luego a Bonnie, Woody, Buzz y el resto del elenco se enfrentan a una nueva etapa que podría redefinir su existencia.

El legado de una franquicia histórica

Desde su debut en los años 90, Toy Story ha recaudado cerca de $373 millones en taquilla mundial, consolidando su lugar como una de las sagas más exitosas del cine animado.

La cinta dio origen a múltiples productos derivados, incluidos juguetes, videojuegos y series animadas. Entre ellas destacan la película Lightyear (2022) y la serie Buzz Lightyear Comando Estelar: La aventura comienza (2000), donde reconocidos actores han dado voz al icónico guardián espacial.

