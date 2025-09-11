Viva

‘Toy Story’ regresa a los cines por tiempo limitado: así podrá revivir la historia original de Pixar

El clásico de Pixar se podrá ver en Costa Rica desde el 11 de setiembre con funciones limitadas y artículos coleccionables exclusivos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C. y El Universal / México / GDA
La película “Toy Story” vuelve a los cines nacionales por su aniversario 30. Entradas ya están disponibles y el estreno de la parte 5 será en 2026.
La película “Toy Story” vuelve a los cines nacionales por su aniversario 30. Entradas ya están disponibles y el estreno de la parte 5 será en 2026. (Pixar/Pixar)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaToy StoryPixarDisney
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.