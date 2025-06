Toni Costa vive misteriosa experiencia espiritual en Costa Rica con su hija: esto fue lo que pasó

El bailarín español y exjuez de Mira Quién Baila de Teletica, Toni Costa , se encuentra de vacaciones en Costa Rica en compañía de su hija Alaïa. Ambos disfrutan de una temporada de descanso que han calificado como un verdadero sueño, según lo muestran en sus redes sociales.

LEA MÁS: Con la Biblia en la mano, Toni Costa dice que Mimi Ortiz es responsable de un gran cambio que dio a su vida

Durante su estadía en el país, Costa vivió una experiencia que definió como “espiritual” y que compartió con sus seguidores. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves 19 de junio, en la habitación del hotel donde se hospeda.

“Estoy en shock”, dijo Costa en un video publicado en sus historias de Instagram. El artista explicó que tenía una mesita de noche ubicada junto a su cama. En ella había una Biblia del Nuevo Testamento en inglés, colocada de forma abierta. Lo que más le sorprendió fue que, según explicó, ese libro se encontraba guardado dentro del cajón la noche anterior.

Toni Costa viajó a Costa Rica con su hija Alaïa para disfrutar de unas vacaciones. (Instagram)

“El libro es el Nuevo Testamento. Estaba aquí en el hotel, en el cajón de la mesita del medio de las camas”, relató el artista. En la imagen, Costa escribió que ni él ni su hija habían manipulado la Biblia.

“Me acabo de despertar y estaba así, abierta, encima de la mesita. Les juro que no he tocado nada. Alaïa menos, porque ella duerme y no se ha despertado. ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué está ahí si Alaïa y yo no la hemos sacado del cajón?”, escribió con asombro en su perfil.

El artista no ofreció más explicaciones sobre lo ocurrido, pero sí dejó claro que la situación lo conmovió.

No es la primera vez que Toni Costa habla públicamente de su acercamiento con la espiritualidad. En mayo pasado, compartió un video en su cuenta oficial de Facebook donde aparece sosteniendo una Biblia. En esa publicación, el bailarín expresó que su vida ha cambiado profundamente, en parte gracias a su actual pareja, la costarricense Mimi Ortiz.

En ese mensaje, Costa explicó que Ortiz lo ha inspirado a fortalecer su relación con Dios. “Ella fue la primera responsable de esta transformación espiritual”, afirmó.

Actualmente, Toni combina sus apariciones públicas con el rol de padre. En sus redes, sus seguidores celebran la forma en que comparte momentos con su hija y cómo vive su proceso de evolución personal.